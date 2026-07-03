Kopš šī gada 1. jūlija maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām noteikts samazināts PVN – 12% apmērā. Ne visi tirgotāji laikā paspējuši to ieviest. Par to pārliecinājies Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, veicot kontrolpirkumus veikalos. Arī 360 Ziņām bija iespēja pievienoties šādai pārbaudei.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs savu pārbaudi sāk Purvciemā – veikalā Citro Vizmas Belševicas ielā. Tiek iegādāti tie produkti, kuriem no 1. jūlija piemērota samazinātā 12% PVN likme. Groziņā piens, olas, maize un vistas fileja. Pēc pirkuma ātri top skaidrs, vai tirgotājs ir godīgs, likmi pārbaudot uz čeka.
Šajā veikalā viss kārtībā – PVN visam nopirktajam 12%. Tomēr vienam produktam nav norādīta cena, un tas arī tiek piefiksēts. Nākamais ir netālu esošais Top veikals. Šeit procedūra identiska. Pie kases gan izrādās – pienam piemērota vēl vecā 21% PVN likme.
Par to tiek informēta veikala vadītāja, un cena sistēmā tiek atjaunota atjauno. Vēlāk veicot atkārtotu pirkumu ar to pašu pienu, viss kārtībā – cena ir samazinājusies.
Pārbaude tiek veikta arī veikalā BETA Purvciema ielā. Groziņā sverami cāļa stilbi, piens, ola un maize. Čekā redzams – visām precēm piemērota 12% PVN likme.
Šādas pārbaudes aizvadītas arī citviet reģionos. Pārbauda gan lielos, gan mazos veikalus, arī tā sauktās piparbodītes, stūru veikalus.
Patērētāju tiesību aizsardzības centra Patēriņa preču uzraudzības daļas vadītāja Līga Kauliņa skaidro pārbaudes mērķi: “Mērķis ir informēt, pārliecināties, informēt, ja kaut kur kāds kaut ko ir palaidis garām. Mums ir informācija, ka ne visur ir bijuši tirgotāji informēti. Protams, ka jābūt ir kaut kāds laiks sagatavoties. Tā kā šobrīd mēs gribam galvenais konstatēt, kā ar to iet.”
Sagaidāms, ka tuvākajā laikā apkopos pārbaudēs iegūtos datus, un par tiem arī informēs. Tikmēr arī iedzīvotāji ir aicināti sekot līdzi cenām un ziņot par pārkāpumiem. To var darīt, izmantojot kalkulatoru Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapā vai pārbaudot čeku.
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