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#elektrība #energoefektivitāte

No meteoroloģiskajiem datiem līdz jaudai un naudai

Ilmārs Randers / Latvijas Avīze
2026. gada 30. jūnijs, 10:50
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2026. gada 30. jūnijs, 10:50
"Lai prognozētu ražošanas jaudas, mums ir jābūt pēc iespējas precīzākām laika prognozēm. Cikos līs, kad spīdēs saule, pūtīs vējš un tamlīdzīgi. Tagad satelīti no kosmosa atmosfēras slāņus var nomērīt jau ik pēc simt metriem, un šāds datu kvantums cilvēkam vairs īsti nav aptverams," par mākslīgā intelekta rīku pielietojumu laika apstākļu prognozēšanā stāsta AS "Latvenergo" enerģijas vairumtirdzniecības direktors Guntis Lūsis.
"Lai prognozētu ražošanas jaudas, mums ir jābūt pēc iespējas precīzākām laika prognozēm. Cikos līs, kad spīdēs saule, pūtīs vējš un tamlīdzīgi. Tagad satelīti no kosmosa atmosfēras slāņus var nomērīt jau ik pēc simt metriem, un šāds datu kvantums cilvēkam vairs īsti nav aptverams," par mākslīgā intelekta rīku pielietojumu laika apstākļu prognozēšanā stāsta AS "Latvenergo" enerģijas vairumtirdzniecības direktors Guntis Lūsis.
Foto: Publicitātes

AS "Latvenergo" koncerns sava biznesa efektivitātes uzlabošanai mākslīgo intelektu aktīvi izmanto faktiski visos galvenajos darbības virzienos. Kā tas notiek saražotās enerģijas vairumtirdzniecībā, "Latvijas Avīze" noskaidroja sarunā ar Gunti Lūsi, "Latvenergo" Enerģijas vairumtirdzniecības direktoru.

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AS "Latvenergo" koncerns sava biznesa efektivitātes uzlabošanai mākslīgo intelektu aktīvi izmanto faktiski visos galvenajos darbības virzienos. Kā tas notiek saražotās enerģijas vairumtirdzniecībā, "Latvijas Avīze" noskaidroja sarunā ar Gunti Lūsi, "Latvenergo" Enerģijas vairumtirdzniecības direktoru.

G. Lūsis: Vispirms vēlos uzsvērt, ka vairumtirdzniecības cenu veidošanā MI nelietojam, jo mums un arī biržai kā šī procesa organizatoram ir svarīga pilnīga kontrole pār rezultātu. To var nodrošināt tikai tad, ja aprēķinu programmatūrā ir ievadīti skaidri un nepārprotami dati. Ja cenas aprēķinā pa vidu būtu arī MI, varētu gadīties, ka tas to "sasvērtu" pa savam – kaut ko pieliekot vai atņemot no strikti noteiktas un arī regulētas loģikas shēmas, kad tas jau ko ir iemācījies vai cenšoties uzlabot aprēķinu formulu un tamlīdzīgi. Speciālistu aprindās to mēdzam dēvēt arī par MI vieglajām halucinācijām, kad kaut ko vēlamu tas cenšas parādīt kā esošu. Tādēļ cenu veidošanā MI neder.

Kam tad der?

Stipri vienkāršojot, vairumtirdzniecības būtība ir tāda, ka mums jābūt spējīgiem savām atjaunīgās enerģijas stacijām prognozēt jaudas rītdienai, lai spētu tās pēc iespējas izdevīgāk piedāvāt vairumtirgū. "Latvenergo" gadījumā tas materializējas tā, ka, piemēram, nākamajām 24 stundām mums jau ir zināms, cik ražos HES kaskāde, cik saules un vēja parki visā Baltijā. Tālāk seko lēmumi par cenu un prognozēto megavatu salikšanu kopā ar noteikumiem biržā. Mūsu gadījumā tā ir "Nordpool", kur pirkšanas un pārdošanas darījums notiek ik pēc katrām 15 minūtēm, enerģijas pieprasījumu nodrošinot ar zemākās cenas piedāvājumu iepirkumiem.

Lai prognozētu ražošanas jaudas, mums ir jābūt pēc iespējas precīzākām laika prognozēm. Cikos līs, kad spīdēs saule, pūtīs vējš utt. Tagad satelīti no kosmosa var nomērīt atmosfēras slāņus jau ik pēc simt metriem, un šāds datu kvantums cilvēkam vairs īsti nav aptverams. Tieši tur tad ņemam talkā MI neironus, lai tie šos datu "palagus" palīdzētu izanalizēt.

Prognoze un tās faktiskais piepildījums – jo tuvāk abi rādītāji nokļūst, jo MI labāk pastrādājis, un arī "Latvenergo" nopelnījis. 

Prognožu precizitāti reizinot ar lielu enerģijas apjomu, būtiski ir ne tikai iegūtie procenti, bet arī to desmitdaļas, jo tās jebkurā gadījumā ir ļoti lielas naudas summas.

Vēl MI ir labs ar to, ka tas visu laiku spēj mācīties arī pats. Taču šī procesa vērotājam un vadītājam vienmēr jābūt cilvēkam. Tādēļ manā 50 vairumtirgotāju struktūrvienības komandā, kas darbojas visās Baltijas valstīs, ir arī seši datu apstrādes zinātnieki. Viņi ir specializējušies tieši vairumtirdzniecības problemātikā, pārzina un lieto visus datu analīzes rīkus, ieskaitot MI.

Protams, ka mūs interesē arī sezonālās, ne tikai dienas vai nedēļas laika apstākļu prognozes. Metodes, kā uzlabot MI prognožu precizitāti, ir vairākas. Uz vietas nestāv nekas, arvien labāki kļūst arī izejas dati. Piemēram, "Amazon" gaisā saliek vēl vairāk satelītu un mēra precīzāk. Agrāk varējām tikt pie gaisa temperatūras prognozēm, teiksim, Rīgā, toties tagad tās jau ir pieejamas kādās 40 Latvijas pilsētās. Datu mākonis kļūst lielāks, kvalitatīvāks. To konstatē arī mūsu eksperti, un sākam pārinstalēt savu jau aprobēto modeli – MI atkal ir jauna "barība", ar ko trenēties un uzlabot prognozes.

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Ieteiktie raksti

Paralēli šai MI pašmācībai ik pa laikam parādās arī pilnīgi jaunas meteoroloģisko prognožu platformas, izmēģinām arī tās.

AS "Latvenergo" mākslīgā intelekta rīkus izmanto arī putnu atpazīšanas un monitorēšanas sistēmām vēja parkos.
AS "Latvenergo" mākslīgā intelekta rīkus izmanto arī putnu atpazīšanas un monitorēšanas sistēmām vēja parkos.
Foto: Publicitātes

Nemitīgs process – kam tas vajadzīgs?

Lai kādu MI sistēmu lietotu praksē, mums ir svarīgi zināt, ka MI prognozi nevis "uzmin", bet "izdomā", balstoties uz konkrētiem datiem. Teiksim, temperatūras izmaiņas viena kilometra augstumā un vēja ātrums pirms 30 minūtēm būs svarīgākais, kas uzlabos prognozes precizitāti, un tas faktiski arī piepildās. "Latvenergo" saražo apmēram 75% no Latvijas kopējā enerģijas patēriņa. Tas ir ļoti liels daudzums megavatu, un katrs to pašizmaksas cents ir no svara.

Tā katru MI modeļa lietderību arī vērtējam. Piemēram, jauna versija maksā 36 000 eiro, un testi rāda, ka gada laikā tas pārdošanu no saules paneļu parkiem palielinās līdz 155 000 eiro. Precizitātes uzlabojums skaidrs, spēsim atpelnīt nepieciešamo ieguldījumu, lieku savu parakstu un par to arī atbildu. Jo MI pielietošanas uzlabošanā ir vēl kāds būtisks aspekts – mūsu komanda. Es tai pilnībā uzticos un ar sajūsmu skatos, ko un kā mūsu speciālisti spēj izdarīt, kas viņiem izdodas. Jo arī viņi paši trenējas, progresē un specializējas līdzīgi kā MI, kam arī ir dažādi "domāšanas tipi": kāds labāk strādā ar vārdisko informāciju, cits ar datiem.

Vai MI vairumtirdzniecībā ir vēl kāds pielietojums?

Mums ir ļoti sarežģītas juridiskās konstrukcijas darījumu līgumiem. Piemēram, caur termināli Klaipēdā saviem klientiem piegādājam arī sašķidrināto gāzi (LNG). Taču, lai šīs lielās kravas nofraktētu un atvestu, jāpaveic nopietns darbs ar dokumentiem. Jo lielāks starptautiskais darījums, jo sarežģītāks līgums, mēdz pārsniegt 150 lappuses. Tādu līgumu caurskatīšanā un konspektēšanā MI ir ļoti labs palīgs, un to izmantojam jau tagad. 

MI darbojas kā asistents, šos līgumus MI nedz gatavo, nedz rediģē vai neļauj tos parakstīt, bet tikai un vienīgi palīdz pārskatīt un izvairīties no kļūdām.

Jautājums mazliet no citas operas: praktiski ikviens, kuram ir viedtālrunis, izmanto kādu starptautisko meteoroloģisko lietotni un ikdienā skatās laika prognozes. Kādēļ tās ir bezmaksas, un vai tām var ticēt?

Arī šīm lietotnēm prognozes veido MI platformas, un, cik zinu, tām uzdevumi un arī kapacitāte ir daudzreiz lielāka nekā "Latvenergo" izmantotajām, kam jānoprognozē samērā nelielas teritorijas Baltijā. Bezmaksas tās var būt tādēļ, ka vismaz 5–10% lietotāju tomēr izmanto arī maksas versijas. Kādu nedēļu uz priekšu aptuvenās prognozes redzam par brīvu, bet, ja gribam 25 dienas un precīzākas prognozes, tad jānopērk.

Parasti ar šīm lietām nodarbojas lielas ASV un Eiropas meteokompānijas, globāla mēroga aģentūras. Pēc iespējas precīzākas prognozes vajag ne tikai enerģijas ražotājiem un tirgotājiem, bet arī mežkopjiem, lauksaimniekiem un daudzu citu nozaru pārstāvjiem. Kādi būs nokrišņi, vēji vai sausums un līdz ar to raža. Vai laika apstākļu dēļ varēs lidot. Tas taču interesē un ietekmē praktiski visus.

Vai ir kādas sliktās lietas, no kā MI izmantošanā būtu īpaši jāuzmanās?

Jomas nespeciālistam blaknes un riski var būt vairāki. Taču manā skatījumā visvairāk jāuzmanās tad, kad MI lietotājam sāk iestāstīt, ka tikai tas "absolūti vienmēr" ir precīzs un pareizs. Būtībā rezultāts var izveidoties tāds pats kā saskarsmē ar cilvēku, kuram esam sākuši uzticēties pārāk daudz. Katram tomēr ir sava galva lēmumu pieņemšanā, arī tiesības un pienākums izlemt pašam. Tāpat būtu jāatceras, ka ne vienmēr viedokļu vai datu konspekts, kas dzīvo datorā, ir gudrāks par cilvēku.

Publikācija tapusi sadarbībā ar AS "Latvenergo".

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#elektrība #energoefektivitāte
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