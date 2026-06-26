Piektdienas rītā Ropažu novadā uz Rīgas apvedceļa, plīstot kravas automašīnas riepai, noticis traģisks ceļu satiksmes negadījums, kurā gājusi bojā vieglās automašīnas vadītāja.
Plkst. 8.34 policijā saņemta informācija, ka uz autoceļa "Baltezers-Saurieši" pie pagrieziena uz Zaķiem notikusi frontāla sadursme starp kravas automašīnu un vieglo automašīnu "BMW", apstiprināja Valsts policijā.
Ceļu satiksmes negadījumā notikuma vietā no gūtajām traumām gāja bojā "BMW" vadītāja, savukārt kravas transportlīdzekļa vadītājs nodots mediķu aprūpē.
Sākotnējā policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka kravas transportlīdzeklim plīsa riepa, pēc kā tas iebrauca pretējā braukšanas joslā un izraisīja sadursmi ar automašīnu "BMW".
Patlaban satiksme negadījuma vietā ir apgrūtināta.
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