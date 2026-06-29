Svētdien Rīgā uzstādīts pasaules rekords kategorijā "Visvairāk cilvēku, kas vienlaicīgi pūš miglas taures", informēja pasākuma rīkotāji.
Rekorda uzstādīšanā piedalījās 611 dalībnieki, kuri miglas taures vienlaikus pūta ilgāk nekā desmit sekundes.
Rekorda mēģinājums ar Rīgas pašvaldības atbalstu norisinājās Rīgas ostas akvatorijā. Tā norisi uzraudzīja stjuarti, neatkarīgi liecinieki un oficiāls pasaules rekordu tiesnesis, kurš pēc mēģinājuma apstiprināja sasniegto rezultātu. Par rekorda īpašniekiem kļuva Latvijas Burāšanas savienība un Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra, saņemot arī oficiālu sertifikātu.
Kā norāda starptautiskās regates "Gulf of Riga Regatta" jeb GoRR organizatori,
šogad aprit 100 gadi, kopš burāšana Latvijā sāka veidoties kā organizēta kustība.
Miglas taure rekorda mēģinājumam tika izvēlēta kā burātājiem labi pazīstams drošības līdzeklis. Vienlaikus tā simbolizē kopību, uzmanību un spēju būt sadzirdamiem. Rekorda laikā Daugavā tauru skaņas apvienoja dažādu paaudžu burātājus, klubus, trenerus, sportistus, ģimenes un draugus, viņi norāda.
Svētdien Rīgā atzīmēja Latvijas burāšanas simtgadi un atklāja GoRR. Ginesa pasaules rekorda mēģinājums bija viens no centrālajiem Latvijas Burāšanas savienības simtgades notikumiem.
GoRR ir Latvijas atklātais jūras burāšanas čempionāts un "Livonijas kausa" izcīņa, kas Rīgas ostā ik gadu pulcē aptuveni 500 dalībnieku un vairāk nekā 60 jahtas no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Somijas, Dānijas, Zviedrijas, Vācijas un citām valstīm. GoRR šogad notiek devīto reizi.
GoRR norisināsies līdz 3. jūlijam maršrutā Rīga-Kihnu-Pērnava. Pirmo reizi regates vēsturē flote piestās Kihnu salā Igaunijā.
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