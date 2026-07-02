Šovā “Slavenības. Bez filtra” turpinās talka Magones sētā. Mantu kalni šķiet nebeidzami, bet Magone ar draudzenēm Ilvu un Dainu ir apņēmības pilnas tikt ar visu galā. Cenšoties no kādas čupas izvilkt paprāvāku auduma gabalu, Magone netiek galā un sauc palīgā Dainu, bet tas beidzas ar kritienu un smieklu vētru.
Magones sētā turpinās cīņa ar nevajadzīgo mantu kalniem. Magone nedaudz pārdzīvo, ka Ilvai nācies pieslēgties darbiem baltās drēbēs, tomēr - kas jādara, tas jādara.
“Bet kādreiz tas ir jādara. Nevar krāt visu mūžu un cerēt, ka tas pazudīs. Vienkārši apaug un apaug, un apaug, un apaug…!” Magone saķer galvu, “te ir seši gadi dzīves un plus vēl iepriekšējo vēl visādas lietas, kas atstātas.”
Sagrābusi kādu lielu, melnu auduma gabalu, Magone saviem spēkiem nespēj to izvilkt no čupas apakšas un sauc palīgā Dainu: “Daina, pavelc mani aiz muguras – raun atpakaļ!”
Daina nekavējoties dodas draudzenei palīgā, un abas atvēzējas ne pa jokam – rauj atspērušās ar visu spēku. Vienā brīdī auduma gabals padodas, un dāmas nenotur līdzsvaru, sagāžoties čupā. Tas izraisa pamatīgus smieklus, bet Daina ir pirmā augšā un palīdz piecelties arī Magonei.
Magonei ir tikai viens secinājums: “Dabūs galu savos sūdos!”
Tomēr viņas apņēmību kritiens nav necik mazinājis, un draudzenes sparīgi turpina darbus.
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