Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē, otrdien pēcpusdienā izcēlies ugunsgrēks, kas, iespējams, skāris noliktavas ēku, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
Izsaukumu uz notikuma vietu VUGD saņēma pulksten 15.52. Dienests ziņo, ka ugunsgrēka vietā izplatās spēcīgs sadūmojums.
Ugunsgrēka dzēšanā iesaistīti plaši VUGD spēki. Notikuma vietā strādā un uz to dodas vairāk nekā 20 ugunsdzēsēji glābēji ar astoņām autocisternām un divām autokāpnēm.
Saistībā ar spēcīgo sadūmojumu VUGD aicina iedzīvotājus, kuri atrodas Kārļa Ulmaņa gatves sākuma daļā un Bieķensalas apkaimē, aizvērt ēku logus un durvis, izslēgt ventilācijas un rekuperācijas iekārtas, kā arī iespēju robežās izvairīties no pārvietošanās ar automašīnu šajā rajonā.
Ugunsgrēka apstākļi un iespējamie cēloņi pagaidām nav zināmi. Situācija tiek precizēta.
Kā aģentūru LETA informēja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā, mediķi notikuma vietā dežurē, un patlaban nav informācijas, ka būtu cietušie.
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