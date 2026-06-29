Reaģējot uz kaujinieku uzbrukumiem, Pakistāna naktī uz pirmdienu devusi gaisa triecienus Afganistānas austrumiem, paziņojis Pakistānas informācijas ministrs Attaulla Tarars.
Triecieni doti trim mērķiem Paktijas, Paktīkas un Konaras provincēs, kur nogalināti 25 kaujinieki, teikts Tarara paziņojumā.
Tikmēr Kabula apgalvo, ka triecienos nogalinātas 36 un ievainotas 163 civilpersonas.
Talibu valdības pārstāvis arī apgalvoja, ka vienā no provincēm Pakistāna veikusi atkārtotu uzlidojumu, kad vietējie iedzīvotāji sapulcējušies, lai veiktu glābšanas darbus sākotnējā trāpījuma vietā.
Tikmēr Pakistāna apgalvo, ka veikti augstas precizitātes triecieni, kuru mērķis bijuši kaujinieki.
Pakistāna Afganistānas pierobežā veikusi arī sauszemes operācijas, kas vērstas pret kaujinieku grupējumu "Jamaat-ul-Ahrar" (JuA).
Islamabada uzskata, ka JuA ir saistīts ar Pakistānas talibu teroristisko grupējumu TTP.
Tarars norādīja, ka tā ir reakcija uz trīs Pakistānas karavīru nogalināšanu svētdien Karāči.
Neskatoties uz martā panākto vienošanos par pamieru, pēdējo mēnešu laikā Pakistāna veikusi vairākus uzlidojumus Afganistānai.
Islamabada apsūdz Afganistānas talibu valdību, ka tā atbalsta kaujiniekus, kas veic teroraktus Pakistānā.
Kabula kategoriski noliedz, ka tās teritoriju teroristi izmantotu kā patvērumu, un apgalvo, ka Pakistānas triecienos cieš civilisti.
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