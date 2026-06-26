Latvijas basketbola izlases galvenā trenera amatā šovakar pārbaudes spēlē Tallinā pret Igauniju debitēs Jānis Gailītis.
Latvijas izlase vēl vienā pārbaudes spēlē svētdien Rīgā uzņems Gruziju, gatavojoties Pasaules kausa kvalifikācijas mačiem 3. jūlijā viesos pret Nīderlandi un 6. jūlijā mājās pret Austriju. Atvērtie izlases treniņi notika kopš jūnija sākuma, bet uz kopīgu nometni komanda sapulcējās pagājušās nedēļas svētdienā. Kandidātu lokā iekļauti 17 spēlētāji. No ULEB Eirolīgā spēlējošā kvarteta ir Artūrs Žagars un Rolands Šmits, bet nav Rodiona Kuruca un Dāvja Bertāna. Abiem sezonu ietekmēja veselības likstas, tāpēc nepieciešama atelpa.
Žagara pārstāvētā Stambulas "Fenerbahce" nosargāja Turcijas čempionu titulu, latviešu saspēles vadītājam gan pēdējos trīs fināla mačos paliekot ārpus pieteikuma. Pusfinālā "Fenerbahce" pārspēja Šmitu un Stambulas "Anadolu Efes", kas pēc sezonas paziņoja, ka sadarbību ar valmierieti neturpinās. Traumas liedz palīdzēt izlasei Artūram Kurucam un Kristeram Zorikam, bet Kristaps Porziņģis ir jauna līguma meklējumos.
Gailītis apostīt izlases gaisu izsaucis divus 2008. gadā dzimušos talantus – Ričardu Aizpuru, kuram šāda iespēja jau bija rudenī, un Gunāru Grīnvaldu. Abi no Eiropas pārcelsies uz ASV koledžu čempionātu, tas nozīmē, ka valstsvienības mačos viņus, visdrīzākais, tuvākajos gados neredzēsim.
Jānim Gailītim šī bija pirmā sezona pie Francijas vienības "Strasbourg" stūres, vietējā līgā pamatturnīrā ierindojoties astotajā vietā. Pārvarēja pārspēļu kārtu un ceturtdaļfināla sērijā ar 1:2 piekāpās ULEB Eirolīgā startējošajai "Paris", kura vēlāk finālā ar 2:3 zaudēja "Monaco". Šis bija labākais Strasbūras rezultāts trīs gadu laikā, lielāko daļu sezonas tā tabulā atradās augstāk, bet noslēgumā piecas neveiksmes sešās spēlēs atmeta uz astoto vietu. Viņš atzīst, ka Francijā, kur dominē atlētiskais basketbols, trenerim lielāka vērība jāpievērš motivējošajam darbam, stabilitātes noturēšanai, mazāk – taktiskajām viltībām.
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