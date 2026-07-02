No šodienas uz Jorģa Zemitāna tilta satiksmei atvērs visas braukšanas joslas, informē Rīgas domes Arējās komunikācijas nodaļa.
Katrā virzienā būs divas braukšanas joslas un viena sabiedriskā transporta josla, kas būtiski uzlabošot satiksmes plūsmu vienā no noslogotākajiem Rīgas satiksmes mezgliem.
Lai gan transportlīdzekļu satiksme pa tiltu turpmāk notiks pilnā apjomā, gājēju un velosipēdistu kustība pār tiltu vēl nebūs atļauta, jo turpinās ietvju un veloceļu seguma, tilta margu un stikla aizsargsienu, kā arī tilta savienojumu ar mobilitātes punkta "Zemitāni" kāpnēm, liftiem un eskalatoriem izbūve.
Tilta pārbūves darbi turpinās noslēdzošajā posmā.
Zemitāna tilta pārbūves darbi sākās 2024. gada novembrī.
Kopumā tilta pārbūve izmaksās līdz 24,2 miljoniem eiro. No tiem pašvaldības līdzfinansējums plānots 3,6 miljoni eiro. Rīgas dome arī nolēma aizņemties 20,5 miljonus eiro tilta pārbūvei.
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