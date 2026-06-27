Vārda brīvība ir kļuvusi par absolūtu patvaļu, kas rezultējas dezinformācijā un naida runā, tāpēc cīņai ar šādiem dezinformatoriem ir vajadzīga ātra, efektīva reakcija, atzina ģenerālprokurors Armīns Meisters.
Viņa ieskatā situācija ar naida runu un dezinformāciju sociālo mediju vidē un informatīvajā telpā ir izveidojusies kliedzoša, jo vārda brīvība ir kļuvusi par absolūtu patvaļu, kad "katrs var teikt, ko grib un par jebkuru".
Meisters secina, ka tas viss nāk par labu tikai un vienīgi agresorvalstīm. "Ar, tā teikt, mūsu bāleliņu resursiem tiek paveikts to melnais darbs," uzskata ģenerālprokurors.
Pēc viņa teiktā, katram ir tiesības kritizēt, izteikties un nopelt, bet, ja tas kļūst jau par sistēmu, par ikdienu bez jebkāda pamata un iedziļināšanās, tad tā ir dezinformācija.
Prokuratūra strādājot pie tā, lai meklētu šīs likumsakarības un vērstos pret konkrētām personām, kuras darbojas pret valsts interesēm. Tas notiek nevis tāpēc, ka šīs personas pauž publisku viedokli vai pārstāv kādas sociālas grupas, bet gan tāpēc, ka tās nodarbojas ar melno biznesu, kas tiek izmantots, gan aizsedzoties ar preses brīvību, gan ar pilsoņa vārda brīvību, un tas nav pieņemami šajā situācijā, skaidro ģenerālprokurors.
Patlaban esošais naratīvs vienkārši dezorientējot sabiedrību, jo vairs nevarot saprast, kam ticēt, kam ne, kas vispār vada Latvijas valsti. Tiek apšaubīts jebkurš lēmums, jebkurš politiskais process un ar mūsu rokām tiek izdarīts tas, ko vēlas agresorvalsts, uzskata Meisters.
Runājot par risinājumiem, ģenerālprokurors norādīja, ka ir nepieciešama ātra, efektīva reakcija.
Šādas personas ir jāaiztur, jāizolē no sabiedrības un jādzēš visas iespējas izplatīt šādu dezinformāciju.
Vienlaikus tas ir izpratnes jautājums no prokuroru, tiesnešu puses, kuri nepiemēro apcietinājumus un piespriež ar brīvības atņemšanu nesaistītus sodus, uzskata Meisters.
Viņaprāt, pret šiem cilvēkiem ir jāvēršas ar bargākajām sankcijām, kuras jau šobrīd paredz likums. "Jā, šeit nav vajadzīgi nekādi grozījumi, šeit vajag kvalitatīvi un efektīvi piemērot to, kas jau ir paredzēts likumos. Tā ir tikai izpratne, attieksme un spēja to saskatīt kā problēmu un vērsties pret to," uzsvēra Meisters.
Vienlaikus ģenerālprokurors uzsvēra, ka likumsargi negrasās savas pilnvaras izmantot, lai apkarotu žurnālistu, viedokļu paudēju teikto. "Mēs esam tiesiska, demokrātiska valsts, mums ir jāievēro pamattiesības. Bet ir acīmredzami, kas šīs robežas pārkāpj, un par to trauksme tiek celta visur Eiropā, ne tikai Latvijā. Šeit ir nekavējoties jāsper soļi, lai mēs nenonākam pie tā, ka mēs iznīcinām paši savu valsti no iekšienes," uzsvēra ģenerālprokurors.
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