Latvijas basketbola izlase Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm iesildījās ar diviem zaudējumiem pārbaudes mačos.
Jānis Gailītis Latvijas izlases galvenā trenera amatā debitēja ar 78:88 Tallinā pret Igauniju un 77:87 Rīgā pret Gruziju. Igauņi krietni precīzāk uzbruka no distances (14/29 pret 10/33), bet gruzīni bija komfortablā vadībā teju visu spēli un kontrolēja tās gaitu, sākumā precīzi meta, aizsardzībā izdarīja labu spiedienu uz bumbu un meistarību abos laukuma galos nodemonstrēja Nacionālajā basketbola asociācijā spēlējošais centrs Goga Bitadze. Latvijai šajā mačā bija labākais šobrīd pieejamais sastāvs ar Rolandu Šmitu, Artūru Žagaru un Mārci Šteinbergu ierindā. Gruzijas izlasei Rīgā malā palika divi citi līderi Tornike Šengelija un Sandro Mamukelašvili. Abos mačos rezultatīvākais Latvijas izlasē bija kapteinis Rihards Lomažs, iemetot 18 un 19 punktus, Artūram Strautiņam divreiz pa 13, tikpat otrajā iekrāja Žagars.
"Mača beigas nenospēlējām tā, kā gribējām. Viena no lietām, ko mēs apspriedām – jāmācās uzvarēt spēles, bet šoreiz nemācējām to darīt. Pēdējās piecas minūtes tika pieņemti slikti lēmumi. Būtu negodīgi tiesāt tādu pusfabrikātu vasaras treniņu procesa vidū un ieslīgt dziļās detaļās, nezinot daudz lietu. Neteiktu, ka džeki necentās, varbūt kāds tikai pārāk piesargājās," pēc zaudējuma Gruzijai atzina Jānis Gailītis.
Piektdien Pasaules kausa kvalifikācijā Latvija viesos tiksies ar Nīderlandi, bet pirmdien uzņems Austriju.
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