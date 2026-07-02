Iekšējās drošības birojs (IDB) nosūtījis kriminālprocesu kriminālvajāšanas sākšanai pret Valsts policijas amatpersonu par dienesta pilnvaru pārsniegšanu, nepamatoti pielietojot elektrošoka ierīci pret aizturētajiem, informēja IDB.
IDB Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūrai nosūtījis kriminālprocesu kriminālvajāšanas sākšanai pret Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes amatpersonu par dienesta pilnvaru pārsniegšanu, kas saistīta ar vardarbības pielietošanu.
IDB pirmstiesas izmeklēšanas gaitā guva pierādījumus tam, ka Valsts policijas amatpersona, pildot dienesta pienākumus, divos atsevišķos gadījumos bez tiesiska pamata un nebrīdinot pret aizturēto personu pielietoja elektrošoka ierīci.
Valsts policijas amatpersonai piemērots drošības līdzeklis - aizliegums ieņemt noteiktu amatu, un papildu drošības līdzeklis — aizliegums izbraukt no valsts.
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