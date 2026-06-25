Igaunijas prezidents Alars Kariss izsludinājis likumu par līguma ar Zviedriju par cietuma kameru iznomāšanu ratifikāciju.
Prezidents parakstīja valdības ierosināto likumu, kas paredz līdz 600 ieslodzīto no Zviedrijas nogādāšanu soda izciešanai Igaunijā. Pirms tam likumu par līguma ratifikāciju pieņēma Igaunijas parlaments. Zviedrijas parlaments līgumu ar Igauniju par cietuma kameru nomu ratificēja jūnija sākumā. Igaunija un Zviedrija parakstīja cietuma nomas līgumu 2025. gada 18. jūnijā. Līgums paredz Tartu cietumā izmantot līdz 400 kamerām, lai kopumā izmitinātu līdz 600 ieslodzīto no Zviedrijas. Līguma termiņš ir pieci gadi ar iespēju to pagarināt vēl par trim gadiem. Paredzams, ka pirmie ieslodzītie Tartu cietumā ieradīsies augustā. Ieslodzītos, kurus izmitinās Tartu cietumā, kopīgi izvēlēsies Igaunijas un Zviedrijas iestādes.
Personas, kas notiesātas par terorismu, vai tās, kuras, visticamāk, turpinās noziedzīgas darbības ieslodzījuma laikā, uz Igauniju netiks pārvietotas. Turklāt netiks uzņemti nepilngadīgie un sievietes. Ārvalstu ieslodzītie būs pieauguši vīrieši, kuri izcieš ilgtermiņa sodu, parasti par vardarbīgiem vai ar narkotiku tirdzniecību saistītiem noziegumiem. Visas ar ārvalstu ieslodzītajiem saistītās izmaksas segs Zviedrijas valsts. Neviens ieslodzītais netiks atbrīvots Igaunijā.
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