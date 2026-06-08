Aizvadītā nedēļas nogale bija ļoti veiksmīga Latvijas hokejam, jo NHL gadskārtējā jauno talantu atlasē pirmo reizi kāds no mūsējiem ticis pirmajā piecniekā – Ņujorkas "Rangers" ar piekto numuru nostiprināja savas tiesības uz 18 gadus veco rūjienieti Albertu Šmitu.
Svētki arī Rūdolfa Bērzkalna, Patrika Plūmiņa un Olivera Mūrnieka ģimenēs. Uzbrucēju Bērzkalnu otrajā kārtā ar 58. numuru nodraftēja Edmontonas "Oilers", kam tā bija pirmā izvēle šī gada draftā, vārtsargu Plūmiņu ceturtajā kārtā ar 114. numuru paņēma Toronto "Maple Leafs", bet Latvijas lielajā izlasē debitējušo Mūrnieku ar 124. numuru noskatīja Bufalo "Sabres". Visi četri jaunie talanti kopā ar saviem ģimenes locekļiem lielo notikumu izbaudīja klātienē Bufalo, kur notika drafta ceremonija.
Lielākā uzmanība, protams, Šmitam, kurš pirms drafta sprieda, ka lielākās izredzes ir nonākt tieši "reindžeros" vai Sietlas "Kraken" nometnē, kam bija septītā izvēle. Abi klubi pirms tam bija izrādījuši lielāko ieinteresētību. Ņujorkas kluba menedžeris Kriss Drūrijs, izbijis augsta līmeņa hokejists, par Šmita kvalitātēm varēja pārliecināties klātienē Milānas olimpiskajās spēlēs, kur darbojās kā ASV izlases ģenerālmenedžera asistents.
Eksperti izceļ, ka Šmits ir viens no nedaudzajiem, kurš ir gatavs spēlēšanai NHL jau nākamajā sezonā un, tā kā "Rangers" šobrīd atrodas pārbūves procesā, tas noteikti bija kā papildu plusiņš.
Nonākšanai "Rangers" paspārnē gan ir arī savi mīnusi, ar kuriem Albertam būs jātiek galā. Pirmkārt, šis klubs pēdējos gados nav pārāk izcēlies ar jauno talantu attīstīšanu, otrkārt, Ņujorkā ir specifiska līdzjutēju publika, radot lielu spiedienu uz sportistiem, ko savulaik uz savas ādas izjuta arī Kristaps Porziņģis.
Šmits gan šī gada laikā pierādījis, ka stabili ar abām kājām stāv uz zemes un nelidinās mākoņos. Arī pēc drafta viņš neskaitāmās intervijās bija mierīgs un pārliecinošs. "Esmu priecīgs, taču, no otras puses, saprotu, ka šis ir tikai sākums. No šī brīža būs jāiegulda smags darbs, lai piepildītu savus mērķus. Man un ģimenei šis ir nozīmīgs brīdis, bet reizē arī ceru, ka tas būs piemērs jaunajiem hokejistiem, ka, strādājot smagi un ejot cauri grūtībām, var sasniegt augstus mērķus," sacīja Šmits, kurš vēl pirms drafta Ņujorku jau nedaudz bija iepazinis, jo tur nedēļu trenējās. Nākamais solis jau arī skaidrs – noslēgt trīs gadu debitanta līgumu ar klubu un šonedēļ piedalīties "Rangers" jauno spēlētāju attīstības nometnē.
NHL drafta fakti
- Ar pirmo numuru Toronto izraudzījās Gevinu Makenu, bet Sanhosē ar otro – zviedru Ivaru Stēnbergu.
- Līdz šim NHL draftā ir izvēlēti 47 Latvijas hokejisti (Harijs Vītoliņš pat divas reizes).
- Ņujorkas "Rangers" savulaik nepilnas divas sezonas spēlēja Sandis Ozoliņš. Šmits ir otrais latvietis, ko izvēlējušies "Rangers" – pirmais bija Juris Štāls 2001. gadā ar 269. numuru.
- Patriks Plūmiņš ir sestais Latvijas vārtsargs, kurš ticis nodraftēts.
- Rūdolfs Bērzkalns ar 58. numuru ir sestais visu laiku visaugstāk draftētais latvietis.
- Ņujorkas lielie mediji – "NY Times" un "NY Post" publikācijās Šmita uzvārdu raksta latviski pareizi, ar mīkstinājumu, bet NHL bez mīkstinājuma "Smits".
- Floridas "Panthers" ar 40. numuru izraudzījās Simu Ignataviču, viņš ir trešais lietuvietis, kurš ticis NHL draftā.
- Sanhosē ar 201. numuru izvēlējās 2,16 metrus (!) garo aizsargu Aleksandru Karmanovu, viņš ir pirmais Moldovā dzimušais hokejists, kurš iekļuvis NHL draftā.
- Draftā tika izvēlēti 14 valstu jaunie hokejisti – visvairāk kanādiešu (70) un amerikāņu (55). Latvija ar četriem draftētajiem ir priekšā Dānijai, Vācijai un Šveicei, kuriem tikai pa vienam hokejistam.
- Draftā iekļuva 13 čehi, no tiem seši ir vārtsargi.
- Pitsburgas "Penguins" ar 22. un 39. numuru nodraftēja dvīņubrāļus Laiemu un Markusu Rukus.
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