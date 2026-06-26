Pēc režisora Ādolfa Šapiro dalības pasākumā Maskavā "Spēlmaņu nakts" žūrijas komisija no teātra balvu nomināciju saraksta svītrojusi režisoru un viņa iestudējumu "Dons Kihots" Jaunajā Rīgas teātrī, izriet no komisijas paziņojuma.
Kā informēja "Spēlmaņu nakts" žūrijas koordinators Ričards Vorobjovs, pagājušās sezonas "Spēlmaņu nakts" nominācijas sēde notika 16. jūnijā, savukārt nomināciju saraksts tika publiskots 18. jūnijā.
Tobrīd žūrija nebija informēta, ka 18. jūnijā Maskavā, Antona Čehova Maskavas Dailes teātrī bija ieplānota tikšanās ar režisoru Šapiro, kas šajā datumā arī notikusi.
"Spēlmaņu nakts" žūrija uzsver, ka, Krievijai turpinot pilna mēroga iebrukumu Ukrainā, tā uzskata par neiespējamu publisku atzinību māksliniekiem, kas piedalās oficiālos pasākumos Krievijā.
Žūrija nolēma svītrot no nominantu saraksta Šapiro kategorijā "Gada režisors" un izrādi "Dons Kihots" kategorijā "Gada lielās formas izrāde".
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