Jau trešo reizi karjerā saskārās ar kara postažu – basketbolista gaitas Rolandam Freimanim sagādājušas ne tikai sportiskus, bet arī sadzīviskus pārbaudījumus.

Satraucošākais brīdis Trampa ultimāts

Aizvadīto sezonu 38 gadus vecais Rolands Freimanis pavadīja Katarā, pārstāvot Dohas "AlRayyan" vienību. Februāra izskaņā ASV sāka karu ar Irānu, kas atbildēja ar triecieniem pa citām Persijas līča valstīm, tostarp Kataru. "Dzīvojām vietā pie ūdens un redzējām – lido, aizsardzības sistēma pārtver, lido, pārtver. Vienu, divas, trīs dienas," "Latvijas Avīzei" stāsta Freimanis. "Vienīgā opcija

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