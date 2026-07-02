Jēkabpils ģimenes ārsta Gunta Baloža prakse atrodas pašā pilsētas centrā – Vecpilsētas laukumā "Vecpilsētas aptiekai" piederošās telpās – gandrīz septiņdesmit kvadrātmetros ar diviem pieņemšanas kabinetiem, procedūru telpu, reģistratūru, uzgaidāmo telpu, atpūtai iekārtotu vietu un divām tualetēm.
Kā pienākas ārsta praksei, nodrošināta arī pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Dakteris Balodis, visticamāk, nebūtu nācis strādāt tik tālu no Rīgas, ja vien būtu sastapis pretimnākšanu savā dzimtajā Ogrē. Taču tur viņš nesaņēma gaidīto atbalstu rezidentūras laikā. Jēkabpilieši ir priecīgi par šo liktenīgo sagadīšanos. Ģimenes ārsta Baloža darba dzīves piemērs rāda, ka reģionam var piesaistīt jaunus ārstus ar sirsnīgu attieksmi. To viņš saņēmis gan no pašvaldības, gan arī pieredzējušās ģimenes ārstes Aijas Graudiņas, kura uzreiz sapratusi, ka tādu izdevību kā jaunais dakteris Balodis nedrīkst laist garām.
Vīrieši ģimenes medicīnā nemaz tik bieži nav sastopami, jo izvēlas tās specialitātes, kur pārsvarā jāstrādā ar ķirurģiskiem instrumentiem. Viena no jaunajām ģimenes ārstēm stāstīja, ka rezidentūru ģimenes medicīnā topošie ārsti bieži izvēloties kā rezerves variantu, kad netiekot kādas citas specialitātes rezidentūrā. Kas bija jūsu dzenulis kļūt par ģimenes ārstu?
G. Balodis: Tas ir manas ģimenes nopelns, jo mana māte arī ir ģimenes ārste. Sākumā, kad redzēju, kā viņa strādā, kāda ir viņas ikdiena, man šķita, ka tas ģimenes ārsts nav nekas īpašs un ka ārsta darba laukā nav ko līst iekšā. Vēlāk – ēnu dienā pie Ogres slimnīcas vadītāja ķirurga un traumatologa Daiņa Širova – tomēr sapratu, ka ārsta profesija man varētu būt saistoša. Viņš mani iepazīstināja ar slimnīcas darbu, īpaši traumatoloģiju, un tas man bija ļoti interesanti.
Kad uzsāku medicīnas studijas, ģimenes medicīna mani interesēja vismazāk, jo vēlējos pievērsties traumatoloģijai. Tad kādās sporta spēlēs Rīgas Stradiņa universitātē guvu galvas traumu un sāku aizdomāties, ka varbūt vajadzētu studēt mikroķirurģiju, bet tikpat ātri nācu pie secinājuma, ka tad būs daudz dežūru slimnīcā, un darbs stacionārā mani nesaistīja. Beidzot ar citām acīm ieraudzīju, kā strādā mana mamma, un sapratu, ka ģimenes medicīnā ir daudz visa kā, un nosliecos par labu tai. Piektajā kursā man jau bija skaidrs, ka būšu ģimenes ārsts.
Rezidentūru pabeidzu 2023. gadā. Rezidentūras praktiskā daļa noritēja pie Jēkabpils ģimenes ārstes Aijas Graudiņas. Man nebija tradicionālā ārsta prakses pārņemšanas procesa, kad viens ārsts to nodod otram ārstam. Pie saviem septiņsimt pacientiem tiku rezidentūras laikā. Vēlāk uzzināju, ka viena daktere bija nomirusi un viņas pacientu klāstu pārņēma cits dakteris, bet no viņa pilsēta atteicās, un tad pašvaldība bija tiesīga vērsties pie manas dakteres, pie kuras biju rezidentūra, ar domu, ka es visus pacientus pārņemšu pie sevis. Tā arī notika. Patlaban manā praksē ir reģistrēti 1810 pacienti.
Kāds finansiālais atbalsts jums bija prakses izveides sākumā?
Kad biju rezidents, saņēmu pašvaldības stipendiju. Pašvaldība palīdzēja arī ar vienreizēju 5000 eiro lielu maksājumu inventāra iegādei, kad strādāju Aijas Graudiņas praksē. Bet vēlāk, kad izveidoju savu praksi, man bija iespēja pieteikties vēlreiz šādam maksājumam.
No Eiropas Savienības fonda saņēmu arī pārcelšanās pabalstu ap 11 tūkstošiem eiro. Lai es varētu atvērt savu praksi, finansiāli palīdzēja arī mana mamma.
Veiksmīgi izmantoju iespēju pieteikties jauno uzņēmēju projektā un saņēmu ap četriem tūkstošiem eiro. Tas bija projekts, kas paredzēts jebkuram jaunajam uzņēmējam.