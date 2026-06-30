Inovācijas enerģētikā — biznesā, kas strauji mainās

"Pareizi izmantojot mākslīgo intelektu un kombinējot to ar darbinieku prasmēm, esam ieguvuši lielu pievienoto vērtību inovāciju un konkurētspējas veicināšanā, kas mūsu pamata biznesam – elektroenerģijas ražošanai un tirdzniecībai – palīdzējis sasniegt vadošās pozīcijas ne tikai Latvijas, bet arī Baltijas mērogā," pārliecināts ir Ģirts Vikmanis, AS "Latvenergo" Informācijas tehnoloģiju izstrādes un mākslīgā intelekta (MI) direktors.
Pēdējā laikā MI arvien vairāk kļūst par ikdienišķu parādību, ko lietojam, piemēram, populārākajām šīs sistēmas platformām jautājot apkopojumus par dažādām tēmām, padomus, interpretācijas utt. Līdz ar to parastam lietotājam MI vairāk saistās ar dažādām čatbotu platformām un to iespējām – vairāk izklaidi, nevis nopietnu darbu, ar ko arī paši varētu veidot un attīstīt biznesu. Tomēr izrādās, ka var būt arī citādi. Pārvarot šaubas un skepsi, modernie risinājumi kļūst par ļoti labiem palīgiem komercdarbības uzlabošanai, jo sevišķi uzņēmumos, kuri ir rūpīgi krājuši datus un kuriem ir arī uzkrāta liela pieredze datu apstrādē un analīzē.
"Pēc būtības šīs sistēmas pamatā ir matemātika, un tas, ko vajadzētu saukt par MI, ir dažādi mašīnmācīšanās risinājumi – iedodot tiem sagatavotus datus, varam uzdot modeļiem veikt specifiskus uzdevumus: sameklēt kopsakarības, līdzības, sadalīt tos līdzīgās grupās vai, gluži pretēji, identificēt tajos anomālijas.
"Latvenergo" ar šāda veida datu apstrādes modeļiem sākām strādāt jau 2018. gadā. Faktiski uzreiz, kad globāli informācijas tehnoloģiju nozarē parādījās pirmie produkti tieši MI jomā un kad pasaule vēl nepazina "ChatGPT" un citas tagad populārās MI platformas. Mūsu koncernā vadība ātri saprata, ka MI integrēšana uzņēmumam ļaus uzlabot ražošanas efektivitāti, klientu apkalpošanu un citus procesus, kur nepieciešama ātra un precīza liela apjoma datu apstrāde. Darbiniekiem jādod rīki, lai viņiem ir vieglāk strādāt," MI ieviešanas pirmsākumus atceras Ģirts Vikmanis.
Lēmumus pieņem cilvēks
Ģirts nav enerģētiķis, bet informācijas tehnoloģiju speciālists, "Latvenergo" sācis strādāt pirms 25 gadiem – atnācis praksē vēl kā pirmā kursa students. Tagad vada nozīmīgu koncerna struktūrvienību ar vairākiem desmitiem digitālo risinājumu ekspertu, programmētāju, datu apstrādes zinātnieku un MI pielāgošanas speciālistu uzņēmuma biznesa attīstīšanas vajadzībām, kuri faktiski bijuši vieni no pirmajiem Latvijā, kas šajā jomā sākuši darboties.
"Daudziem vēsturiski izveidojies kopumā maldīgs priekšstats, ka "Latvenergo" savā darbībā kā valsts uzņēmums ir konservatīvs, kurā strādā vai būtu jāstrādā tikai enerģētiķiem. Patiesībā "Latvenergo" ir ļoti attīstīts uzņēmums arī tehnoloģiju jomā, esam starp vadošajiem gan Latvijā, gan Baltijā kopumā.
Protams, "Latvenergo" galvenais uzdevums un pamatbizness ir enerģijas ražošana, kā arī tās piegāde un pārdošana patērētājiem. Taču aiz šīs pašsaprotamo uzdevumu fasādes patiesībā notiek nepārtraukti modernizācijas un inovāciju procesi.
Piemēram, pirms 20 gadiem kā pirmie no enerģētikas uzņēmumiem reģionā uzsākām savas digitālās datubāzes veidošanu, mums bija labākā datu noliktava Baltijā un Skandināvijā. Šī datu noliktava un uzkrātā pieredze faktiski noteica to, ka bijām vieni no pirmajiem Baltijā, kas MI projektus sāka ieviest arī uzņēmuma komercdarbībā – labu laiku vēl pirms šo sistēmu izmantošanas uzvaras gājiena ēras," stāsta Ģirts Vikmanis.
Arī tagad, kad MI izmantošana daudziem kļuvusi pašsaprotama, "Latvenergo" jau atkal spējot būt soli priekšā, jo to lietojot daudz plašākā spektrā nekā citi. Piemēram, kā enerģijas ražošanas tirdzniecības un patēriņa prognozēšanas rīku, kas īpaši svarīgs sekmīgai sadarbībai ar "Nordpool" biržu, kā virtuālo asistentu klientu centrā, kā atjaunīgo energoresursu izstrādes prognozētāju, kā putnu noteikšanas un monitorēšanas sistēmu vēja parkos, kā efektīvu sadales elektrotīklu kontrolieri pret zagšanas gadījumiem un bojājumiem, kā uzņēmumu transporta un uzlādes tīkla pārraugu, kā vērtīgu palīgu apjomīgu tekstu un datu analīzē un arī citur. Jauni MI sistēmu pielietojuma pilotprojekti uzņēmuma darbības efektivitātes uzlabošanai rodoties nepārtraukti.