"LAU Infra grupa" IPO piesaista 6,19 miljonus eiro

Infrastruktūras uzturēšanas un būvniecības uzņēmums AS "LAU Infra grupa" (iepriekš VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs") akciju sākotnējā publiskā piedāvājuma (IPO) procesā piesaistījis 6,19 miljonus eiro, informēja Satiksmes ministrijā (SM) un uzņēmumā.
"LAU Infra grupas" IPO procesā investori Baltijas valstīs ir iegādājušies 3 944 893 akcijas 6,19 miljonu eiro vērtībā.
Kopumā IPO piedalījās 1981 investors, tostarp 1966 privātie investori un 15 institucionālie investori, tostarp "INVL", "SEB", "Swedbank" un "Luminor" pārvaldītie pensiju fondi. Vairāk nekā puse jeb 53% no IPO laikā piešķirtajām akcijām tika piešķirtas institucionālajiem investoriem, savukārt 47% — privātajiem investoriem.
Aptuveni 63% no privātajiem investoriem, kas piedalījās IPO, bija no Latvijas, savukārt 36% — no Igaunijas un Lietuvas.
"LAU Infra grupas" valdes priekšsēdētājs Vilnis Vitkovskis intervijā iepriekš skaidroja, ka kopējais akciju piedāvājums ir desmit miljonu eiro apjomā. "Pamata piedāvājums ir aptuveni astoņi miljoni eiro. No tā sešus miljonus eiro veido esošās akcijas, un līdz ar to seši miljoni eiro nonāks valsts budžetā, bet par diviem miljoniem eiro tiks emitētas jaunas akcijas. Ja pieprasījums pēc akcijām būs liels, tad ir paredzēts papildu piedāvājums vēl aptuveni divu miljonu eiro apmērā," iepriekš sacīja Vitkovskis.
"LAU Infra grupa" pārstāvji skaidroja, ka IPO laikā tika emitētas 104 640 jaunas akcijas par kopējo norēķinu summu 164 285 eiro (bruto). No jaunemitēto akciju emisijas iegūtie līdzekļi nonāks uzņēmuma rīcībā un tiks izmantoti uzņēmuma attīstībai. Tādējādi kopējais "LAU Infra grupa" akciju skaits pēc IPO ir 35 306 963 akcijas.
Komentējot, kuri no iecerētajiem projektiem paliks neīstenoti, jo tiem nav izdevies piesaistīt finansējumu, uzņēmumā skaidroja, ka piesaistītais kapitāls 164 285 eiro apmērā tiks izmantots uzņēmuma attīstības vajadzībām atbilstoši investīciju prioritātēm. Savukārt uzņēmuma investīciju programma kopumā tiks īstenota, izmantojot dažādus finansējuma avotus, tostarp uzņēmuma pašu līdzekļus un nepieciešamības gadījumā arī citus kapitāla piesaistes instrumentus.
Kompānijā uzsvēra, ka
dalība biržā būtiski paplašina uzņēmuma attīstības un finansējuma piesaistes iespējas arī nākotnē,
tādējādi stiprinot uzņēmuma spēju īstenot ilgtermiņa izaugsmes plānus.
Pēc IPO Latvijas valsts saglabās 89% "LAU Infra grupa" akciju un balsstiesību, nodrošinot kontroli pār stratēģiski nozīmīgu infrastruktūras uzņēmumu, vienlaikus paplašinot uzņēmuma akcionāru loku, atzīmē ministrijā.
Paredzams, ka norēķini ar investoriem notiks otrdien, 30. jūnijā, savukārt tirdzniecība ar "LAU Infra grupa" akcijām "Nasdaq Riga" Oficiālajā sarakstā tiks sākta piektdien, 3. jūlijā.
"LAU Infra grupa", balstoties uz pašreizējām 2026. un 2027. gada finanšu prognozēm, IPO investoriem tuvākajos divos gados plāno piedāvāt vidēji 7% dividenžu ienesīgumu gadā.