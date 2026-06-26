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#akcijas #biržas #investīcijas #nauda #uzņēmēji

"LAU Infra grupa" IPO piesaista 6,19 miljonus eiro

LETA / Latvijas Mediji
2026. gada 26. jūnijs, 10:56
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2026. gada 26. jūnijs, 10:56
Nauda. Ilustratīvs attēls.
Nauda. Ilustratīvs attēls.
Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Infrastruktūras uzturēšanas un būvniecības uzņēmums AS "LAU Infra grupa" (iepriekš VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs") akciju sākotnējā publiskā piedāvājuma (IPO) procesā piesaistījis 6,19 miljonus eiro, informēja Satiksmes ministrijā (SM) un uzņēmumā.

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"LAU Infra grupas" IPO procesā investori Baltijas valstīs ir iegādājušies 3 944 893 akcijas 6,19 miljonu eiro vērtībā.

Kopumā IPO piedalījās 1981 investors, tostarp 1966 privātie investori un 15 institucionālie investori, tostarp "INVL", "SEB", "Swedbank" un "Luminor" pārvaldītie pensiju fondi. Vairāk nekā puse jeb 53% no IPO laikā piešķirtajām akcijām tika piešķirtas institucionālajiem investoriem, savukārt 47% — privātajiem investoriem.

Aptuveni 63% no privātajiem investoriem, kas piedalījās IPO, bija no Latvijas, savukārt 36% — no Igaunijas un Lietuvas.

"LAU Infra grupas" valdes priekšsēdētājs Vilnis Vitkovskis intervijā iepriekš skaidroja, ka kopējais akciju piedāvājums ir desmit miljonu eiro apjomā. "Pamata piedāvājums ir aptuveni astoņi miljoni eiro. No tā sešus miljonus eiro veido esošās akcijas, un līdz ar to seši miljoni eiro nonāks valsts budžetā, bet par diviem miljoniem eiro tiks emitētas jaunas akcijas. Ja pieprasījums pēc akcijām būs liels, tad ir paredzēts papildu piedāvājums vēl aptuveni divu miljonu eiro apmērā," iepriekš sacīja Vitkovskis.

"LAU Infra grupa" pārstāvji skaidroja, ka IPO laikā tika emitētas 104 640 jaunas akcijas par kopējo norēķinu summu 164 285 eiro (bruto). No jaunemitēto akciju emisijas iegūtie līdzekļi nonāks uzņēmuma rīcībā un tiks izmantoti uzņēmuma attīstībai. Tādējādi kopējais "LAU Infra grupa" akciju skaits pēc IPO ir 35 306 963 akcijas.

Komentējot, kuri no iecerētajiem projektiem paliks neīstenoti, jo tiem nav izdevies piesaistīt finansējumu, uzņēmumā skaidroja, ka piesaistītais kapitāls 164 285 eiro apmērā tiks izmantots uzņēmuma attīstības vajadzībām atbilstoši investīciju prioritātēm. Savukārt uzņēmuma investīciju programma kopumā tiks īstenota, izmantojot dažādus finansējuma avotus, tostarp uzņēmuma pašu līdzekļus un nepieciešamības gadījumā arī citus kapitāla piesaistes instrumentus.

Kompānijā uzsvēra, ka

dalība biržā būtiski paplašina uzņēmuma attīstības un finansējuma piesaistes iespējas arī nākotnē,

tādējādi stiprinot uzņēmuma spēju īstenot ilgtermiņa izaugsmes plānus.

Pēc IPO Latvijas valsts saglabās 89% "LAU Infra grupa" akciju un balsstiesību, nodrošinot kontroli pār stratēģiski nozīmīgu infrastruktūras uzņēmumu, vienlaikus paplašinot uzņēmuma akcionāru loku, atzīmē ministrijā.

Paredzams, ka norēķini ar investoriem notiks otrdien, 30. jūnijā, savukārt tirdzniecība ar "LAU Infra grupa" akcijām "Nasdaq Riga" Oficiālajā sarakstā tiks sākta piektdien, 3. jūlijā.

"LAU Infra grupa", balstoties uz pašreizējām 2026. un 2027. gada finanšu prognozēm, IPO investoriem tuvākajos divos gados plāno piedāvāt vidēji 7% dividenžu ienesīgumu gadā.

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Ieteiktie raksti

"LAU Infra grupa" uzsvēra, ka viens no nozīmīgākajiem IPO rezultātiem ir Baltijas vadošo pensiju fondu iesaiste. Minēto pensiju fondu tirgus daļa pēc pārvaldīto aktīvu apjoma veido 74% no Latvijas pensiju otrā līmeņa kopējiem aktīviem un 88% no pensiju trešā līmeņa kopējiem aktīviem, kas ir būtiska profesionālo investoru uzticības apliecināšana uzņēmuma attīstības perspektīvām, atzīmē uzņēmumā.

"LAU Infra grupa" valdes priekšsēdētājs Vilnis Vitkovskis papildina, ka uzņēmums ir gandarīts par investoru uzticību un interesi par "LAU Infra grupa" akcijām. "Īpaši nozīmīga ir Baltijas pensiju fondu iesaiste, kas apliecina profesionālu investoru pārliecību par uzņēmuma biznesa modeli, finanšu rezultātiem un ilgtermiņa attīstības potenciālu. Pirmais valsts uzņēmuma IPO Latvijā ir nozīmīgs notikums ne tikai mūsu uzņēmumam, bet arī Latvijas kapitāla tirgum kopumā," piebilst Vitkovskis.

SM valsts sekretārs Andulis Židkovs norāda, ka pirmais valsts uzņēmuma IPO Latvijā ir nozīmīgs notikums valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā. "Pirmo reizi valsts uzņēmuma akcijas kļuvušas pieejamas plašam investoru lokam, un investoru atsaucība apliecina uzticību uzņēmuma darbībai un pārvaldībai. Vienlaikus ir būtiski, ka valsts saglabā akciju kontrolpaketi un tādējādi arī kontroli stratēģiski nozīmīgā infrastruktūras uzņēmumā," uzsver Židkovs.

"LAU Infra grupas" IPO sākās 10. jūnijā un ilga līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena bija 1,57 eiro. "LAU Infra grupa" publiski piedāvāja līdz 6 400 421 akcijai.

"LAU Infra grupa" šogad pirmajā ceturksnī strādāja ar 17,316 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 1,9% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn, savukārt uzņēmuma peļņa samazinājās vairākkārtīgi — līdz 94 567 eiro.

Savukārt pagājušajā gadā "LAU Infra grupa" strādāja ar 97,114 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 2,5% vairāk nekā 2024. gadā, bet uzņēmuma peļņa palielinājās par 6,5% — līdz 7,392 miljoniem eiro.

Pērn rudenī valdība atbalstīja, ka valsts līdzdalība uzņēmumā tiks saglabāta vismaz 75,01% apmērā, bet 24,99% apmērā tiks īstenots IPO. Līdz ar to "LAU Infra grupa" kļūs par pirmo valsts kapitālsabiedrību, kuras akcijas tiks daļēji iekļautas biržā ar IPO palīdzību.

"LAU Infra grupa" nodrošina valsts autoceļu uzturēšanu vairāk nekā 20 000 kilometru apmērā, kā arī uzņēmums īsteno būvniecības projektus un attīsta infrastruktūru, kas ir būtiska valsts drošībai un mobilitātei. Uzņēmums piedalās arī valstiski nozīmīgu infrastruktūras projektu īstenošanā.

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