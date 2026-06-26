Latvijā pēdējo dienu laikā noslīcis jau otrs bērns — ceturtdien kādā karjerā Grobiņas pagastā dzīvību zaudējis 16 gadus vecs pusaudzis.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD) informēja, ka ceturtdien neilgi pirms plkst. 14 saņemta informācija, ka karjerā slīkst cilvēks.
Ierodoties notikuma vietā, cilvēks virs ūdens vairs nebija redzams. Glābēji nekavējoties pārmeklēja ūdenstilpi ar glābšanas dēli un no augšas apsekoja to ar dronu. Lai veiktu zemūdens meklēšanu, notikuma vietā ieradās VUGD ūdenslīdēji, kuri bojāgājušo atrada un nogādāja krastā.
Šogad peldsezonā no 15. maija no ūdenstilpēm izcelti jau 16 bojāgājuši cilvēki.
Puse no bojāgājušiem atrasti aizvadītajās svētku brīvdienās. Brīvdienās Valmierā Gaujā atrasts 2011. gadā dzimis zēns. Tāpat Smiltenes novada Grundzāles pagastā pie kādas atpūtas vietas dīķī atrasts 2007. gadā dzimis jaunietis, kurš, braucot ar SUP, dēli bija iekritis ūdenī.
Karstajam laikam turpinoties, VUGD atgādina, ka neapdomība un pārgalvīga rīcība, piemēram, cenšoties pārpeldēt ūdenstilpi, var novest pie traģiskām sekām - smagām traumām vai noslīkšanas.
Īpaši bīstama ir peldēšanās alkohola reibumā, nepazīstamās vietās vai vienatnē. VUGD aicina izvēlēties drošas peldvietas, nepārvērtēt savas spējas un vienmēr pieskatīt bērnus ūdens tuvumā.
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