Latvijā trim bērniem apstiprināta salmoneloze pēc "Reeva" nūdeļu ēšanas sausā veidā

Latvijā laboratoriski apstiprināti trīs "Salmonella Stanley" izraisīti salmonelozes gadījumi sākumskolas vecuma bērniem, un tie saistīti ar "Reeva" ātri pagatavojamo nūdeļu lietošanu uzturā sausā jeb termiski neapstrādātā veidā, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) publicētā informācija.
Visi trīs saslimušie ir sākumskolas vecuma bērni, kuri saslimuši šā gada aprīlī un maijā. Saslimšanas gadījumi reģistrēti Ventspilī, Liepājā un Kuldīgā.
SPKC ir saņēmis Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Nacionālās mikrobioloģijas references laboratorijas datus, kas apstiprina, ka Latvijā konstatētie "Salmonella Stanley" izraisītie salmonelozes gadījumi ir saistīti ar starptautisku uzliesmojumu. "Salmonella Stanley" paraugu sekvencēšana uzrādījusi ciešu ģenētisko radniecību starp izraisītājiem.
Veicot epidemioloģisko izmeklēšanu un atkārtoti aptaujājot slimniekus pēc informācijas saņemšanas par starptautisko uzliesmojumu, SPKC epidemiologi noskaidrojuši, ka visi saslimušie pirms saslimšanas uzturā lietojuši "Reeva" ātri pagatavojamās nūdeles sausā, termiski neapstrādātā veidā.
Papildu trim laboratoriski apstiprinātajiem salmonelozes gadījumiem viens gadījums noteikts, pamatojoties uz klīniskajiem un epidemioloģiskajiem kritērijiem — bērns saslimis pēc "Reeva" nūdeļu lietošanas uzturā kopā ar draugu.
Līdz šim nav reģistrēts neviens salmonelozes gadījums, kad "Reeva" ātri pagatavojamās nūdeles būtu lietotas atbilstoši ražotāja norādījumiem, proti, pirms lietošanas uzturā aplejot tās ar verdošu ūdeni.
Par katru saslimšanas gadījumu SPKC informējis Pārtikas un veterināro dienestu (PVD), kas savas kompetences robežās veicis nepieciešamos pārtikas aprites uzraudzības un kontroles pasākumus, tai skaitā produktu paraugu laboratorisko pārbaudi.
Saskaņā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra sniegto informāciju
līdzīgi "Salmonella Stanley" izraisīti saslimšanas gadījumi konstatēti arī citās Eiropas valstīs,
tai skaitā Dānijā, Lielbritānijā, Vācijā, Lietuvā, Austrijā, Igaunijā, Čehijā, Rumānijā un Polijā. Vairumu saslimšanas gadījumu vieno "Reeva" ātri pagatavojamo nūdeļu lietošana uzturā sausā jeb termiski neapstrādātā veidā.