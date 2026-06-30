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#bērni #medicīna #mediķi #pvd

Latvijā trim bērniem apstiprināta salmoneloze pēc "Reeva" nūdeļu ēšanas sausā veidā

LETA / Latvijas Mediji
2026. gada 30. jūnijs, 15:22
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2026. gada 30. jūnijs, 15:22
Slimnīca. Ilustratīvs attēls.
Slimnīca. Ilustratīvs attēls.
Foto: Lasi.lv

Latvijā laboratoriski apstiprināti trīs "Salmonella Stanley" izraisīti salmonelozes gadījumi sākumskolas vecuma bērniem, un tie saistīti ar "Reeva" ātri pagatavojamo nūdeļu lietošanu uzturā sausā jeb termiski neapstrādātā veidā, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) publicētā informācija.

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Visi trīs saslimušie ir sākumskolas vecuma bērni, kuri saslimuši šā gada aprīlī un maijā. Saslimšanas gadījumi reģistrēti Ventspilī, Liepājā un Kuldīgā.

SPKC ir saņēmis Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Nacionālās mikrobioloģijas references laboratorijas datus, kas apstiprina, ka Latvijā konstatētie "Salmonella Stanley" izraisītie salmonelozes gadījumi ir saistīti ar starptautisku uzliesmojumu. "Salmonella Stanley" paraugu sekvencēšana uzrādījusi ciešu ģenētisko radniecību starp izraisītājiem.

Veicot epidemioloģisko izmeklēšanu un atkārtoti aptaujājot slimniekus pēc informācijas saņemšanas par starptautisko uzliesmojumu, SPKC epidemiologi noskaidrojuši, ka visi saslimušie pirms saslimšanas uzturā lietojuši "Reeva" ātri pagatavojamās nūdeles sausā, termiski neapstrādātā veidā.

Papildu trim laboratoriski apstiprinātajiem salmonelozes gadījumiem viens gadījums noteikts, pamatojoties uz klīniskajiem un epidemioloģiskajiem kritērijiem — bērns saslimis pēc "Reeva" nūdeļu lietošanas uzturā kopā ar draugu.

Līdz šim nav reģistrēts neviens salmonelozes gadījums, kad "Reeva" ātri pagatavojamās nūdeles būtu lietotas atbilstoši ražotāja norādījumiem, proti, pirms lietošanas uzturā aplejot tās ar verdošu ūdeni.

Par katru saslimšanas gadījumu SPKC informējis Pārtikas un veterināro dienestu (PVD), kas savas kompetences robežās veicis nepieciešamos pārtikas aprites uzraudzības un kontroles pasākumus, tai skaitā produktu paraugu laboratorisko pārbaudi.

Saskaņā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra sniegto informāciju

līdzīgi "Salmonella Stanley" izraisīti saslimšanas gadījumi konstatēti arī citās Eiropas valstīs,

tai skaitā Dānijā, Lielbritānijā, Vācijā, Lietuvā, Austrijā, Igaunijā, Čehijā, Rumānijā un Polijā. Vairumu saslimšanas gadījumu vieno "Reeva" ātri pagatavojamo nūdeļu lietošana uzturā sausā jeb termiski neapstrādātā veidā.

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Ieteiktie raksti

Turklāt "Salmonella Stanley" konstatēta arī "Reeva" ātri pagatavojamajās nūdelēs, kas izplatītas Lielbritānijā, Vācijā, Igaunijā un Dānijā. Gan cilvēku, gan pārtikas paraugos konstatētās "Salmonella Stanley" baktērijas ir cieši ģenētiski radniecīgas, kas apstiprina epidemioloģisko saistību starp saslimšanas gadījumiem un attiecīgo pārtikas produktu.

SPKC skaidro, ka inficēšanās risks ir zems, jo saslimušo skaits ir neliels un PVD veiktajā "Reeva" nūdeļu paraugu testēšanā līdz šim nav konstatētas salmonellas. Lai mazinātu saslimšanas risku, SPKC iesaka nelietot ātri pagatavojamās nūdeles sausā jeb termiski neapstrādātā veidā.

Centrs norāda, ka produktu vienmēr vajadzētu pagatavot atbilstoši ražotāja norādījumiem, izmantojot verdošu ūdeni un ievērojot norādīto pagatavošanas laiku, jo verdošs ūdens iznīcina baktērijas. Pēc saskares ar neapstrādātu produktu ieteicams nomazgāt rokas.

SPKC arī iesaka neļaut bērniem lietot ātri pagatavojamās nūdeles kā uzkodu pirms to pagatavošanas un mācīt bērniem, ka ātri pagatavojamās nūdeles nedrīkst lietot uzturā sausā jeb nepagatavotā veidā kā čipsus. Ja produkts tiek atsaukts no tirdzniecības, to nevajadzētu lietot uzturā un būtu jāseko PVD sniegtajai informācijai.

SPKC skaidro, ka pareiza produktu termiskā apstrāde būtiski samazina risku saslimt ar salmonelozi. Ātri pagatavojamās nūdeles nav paredzētas lietošanai neapstrādātā veidā. Lai gan produkts izskatās gatavs lietošanai, tas nav termiski sterilizēts, un pārtikas izraisītu infekciju risks būtiski samazinās tikai pēc pareizas pagatavošanas ar verdošu ūdeni.

Salmoneloze ir akūta zarnu infekcija, kuras biežākie simptomi ir caureja, paaugstināta ķermeņa temperatūra, sāpes vēderā, slikta dūša un vemšana. Smagākos gadījumos, īpaši maziem bērniem, gados vecākiem cilvēkiem un personām ar novājinātu imunitāti, var būt nepieciešama medicīniskā palīdzība.

Ja parādās minētie simptomi, ieteicams nekavējoties sazināties ar ģimenes ārstu vai vērsties ārstniecības iestādē.

Jau ziņots, ka Igaunijas Pārtikas un veterinārais dienests Ukrainā ražotajās ātri pagatavojamajās nūdelēs "Reeva" konstatējis salmonellas, informēja Latvijas Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD), atsaucoties uz Igaunijas atbildīgās iestādes ievietoto paziņojumu Eiropas Savienības Ātrās brīdināšanas sistēmā.

Salmonellas konstatētas "Reeva" ātri pagatavojamajās nūdelēs ar vistas garšu 60 gramu iepakojumā ar derīguma termiņu 2027. gada 17. jūnijs un ātri pagatavojamajās nūdelēs "Reeva" ar liellopa gaļas garšu 60 gramu iepakojumā ar derīguma termiņu 2027. gada 18. aprīlis.

Latvijas PVD ir sācis pārbaudes vairumtirdzniecības uzņēmumos, kuri izplata šī zīmola produktus Latvijā un Igaunijā, kā arī apturējis ziņojumā minēto produktu partiju tirdzniecību.

Tāpat PVD ir paņēmis dažādu veidu "Reeva" nūdeļu paraugus un nosūtījis laboratoriskajai izmeklēšanai.

Līdz šim izmeklētajos produktu paraugos salmonellas nav konstatētas.

PVD iesaka pirms produkta lietošanas uzturā vienmēr iepazīties ar informāciju, kas norādīta produkta marķējumā, un lietot to tā, kā norādījis ražotājs, šajā gadījumā nūdeles aplejot ar verdošu ūdeni. Salmonellas un citus piesārņotājus var saturēt dažādi produkti, taču lielākā daļa no piesārņotājiem iet bojā, ja produkts tiek termiski apstrādāts. Piemēram, salmonellas, nonākot saskarē ar verdošu ūdeni, iet bojā nepilnas minūtes laikā.

Piesardzības nolūkos PVD iesaka patērētājiem, kuri iegādājušies produktus ar Igaunijas ziņojumā minētajiem derīguma termiņiem, atturēties no to lietošanas uzturā.

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#bērni #medicīna #mediķi #pvd
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