Iespējama apdraudējuma gadījumā vēlēšanu laikā primāri tiks domāts par iecirkņu darbinieku un vēlētāju drošību, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" sacīja Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) priekšsēdētājs Māris Zviedris.
Viņš norādīja, ka vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietas jau ir zināmas un apstiprinātas. Vienlaikus CVK sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Krīzes vadības centru strādā pie rīcības algoritmiem gadījumiem, ja vēlēšanu laikā tiktu izsludināta, piemēram, gaisa trauksme vai rastos cits iespējams apdraudējums.
Zviedris skaidroja, ka atbilstoši vadlīnijām tiek gatavoti priekšlikumi rīcībai ārkārtas situācijās. Ja tiks izsludināts iespējams apdraudējums, pirmajā vietā būs cilvēku drošība, pēc tam — vēlēšanu materiālu aizsardzība.
Pēc CVK priekšsēdētāja teiktā, ir apzinātas arī tā dēvētā divu sienu principa iespējas vēlēšanu iecirkņos. Šis princips tiek izmantots kā viens no patvēruma risinājumiem apdraudējuma gadījumā, paredzot cilvēkiem uzturēties vietā, kuru no ārējās vides šķir vismaz divas sienas.
Zviedris uzsvēra, ka CVK mērķis ir nodrošināt vēlēšanu norisi arī ārkārtas apstākļos, vienlaikus nepakļaujot riskam ne vēlētājus, ne iecirkņu darbiniekus.
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