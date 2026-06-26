Pēc Ekonomikas ministrijas ierosinājuma, Latvijas valdība apstiprinājusi budžeta tēriņus 225 tūkstošu eiro apmērā, lai Rīgā varētu sarīkot vismaz divus starptautiskus sporta pasākumus, piesaistot galvaspilsētai ārvalstu tūristus un dodot darbu Rīgas viesnīcām, restorāniem un pasākumu rīkošanas vietām.
Vai šādi tēriņi ir pamatoti, un vai Latvija saņems cerēto atdevi no šādu pasākumu rīkošanas?
Atšķirībā no iepriekš veiktā dažādu pasākumu atbalsta, šoreiz par galveno kritēriju, lai varētu prasīt valsts naudu, izvēlēta ekonomiskā atdeve. Valdības izvirzītie nosacījumi ir šādi – atbalstītajiem pasākumiem kopumā jānodrošina vismaz 13 500 ārvalstu viesu cilvēknakšu Latvijā. Lēmuma anotācijā norādīts, ka viena ārvalstu viesa vidējie tēriņi diennaktī Latvijā sasniedz 217 eiro, valsts ieguldījumam jānodrošina vismaz divas reizes lielāka atdeve valsts budžetā. Pasākumus administrēs Latvijas Sporta federāciju padome, uz finansējumu var pretendēt visu sporta veidu federācijas, taču publiskajā telpā jau izskanējis, ka lielākā daļa finansējuma varētu aiziet Eiropas bridža čempionāta sarīkošanai. Jāatzīmē, ka līdzšinējā valsts pieeja, kas prasīja federācijām nodrošināt vismaz 5000 ārvalstu viesu ierašanos, pēc sporta organizāciju domām, ir kavējusi šādu pasākumu rīkošanu, jo tik lielu viesu skaitu spēj uzņemt tikai galvaspilsēta, bet arī tikai vērienīgos un labi reklamētos pasākumos.