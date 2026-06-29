Partiju apvienības "Jaunā vienotība" (JV) premjera amata kandidāts būs Saeimas deputāts, bijušais finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV), liecina aģentūras LETA rīcībā esošā neoficiālā informācija.
Savukārt bijusī premjere, tagad Saeimas deputāte Evika Siliņa (JV) būs partiju apvienības Vidzemes saraksta līdere.
JV trešdien Domes sēdē iepazīstinās ar savu Ministru prezidenta amata kandidātu, vēlēšanu apgabalu sarakstu līderiem, kā arī rīcības programmas piedāvājumu rudenī gaidāmajām 15. Saeimas vēlēšanām.
JV, kura līdz ar Siliņas Ministru kabineta demisiju zaudēja vadošo lomu valdībā, ilgstoši neatklāj, kurš būs tās premjera amata kandidāts rudenī gaidāmajās Saeimas vēlēšanās. Agrāk neoficiāli izskanēja, ka tā varētu būt Siliņa vai pašreizējā ārlietu ministre Baiba Braže (JV).
Siliņa iepriekš, taujāta par JV izvēlēm, ko piedāvāt kā premjera amata kandidātu uz nākamajām Saeimas vēlēšanām, teica, ka šis jautājums partijai vēl jāpārdomā.
Braže savukārt iepriekš sacīja, ka JV ir vairāki spēcīgi līderi un politiķi, kuri nākotnē varētu uzņemties premjera amatu.
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