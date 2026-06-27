Katru otrdienu kanālā "ReTV" pie skatītājiem nonāk jauna raidījuma "IzMet gudri" epizode. Raidījums liek padomāt par atkritumiem kā uz resursu, nevis problēmu. Tajā tiek aplūkoti dažādi risinājumi ikdienai, kas veicina ilgtspējīgāku dzīvesveidu, it īpaši vasaras svētku pilnajā periodā, kur arī svinības var kļūt par atkritumu nastu. Raidījuma vadītāja, žurnāliste Nikija Krīvāne sarunājas ar uzņēmējiem, pilsētu iedzīvotājiem un ekspertiem, lai atklātu, kā atkritumi var kļūt par ieguvumu, nevis nastu.
Pastāsti par raidījuma "IzMet gudri" ideju un tapšanu. Vai atkritumu šķirošanas tematika kļūst aizvien nozīmīgāka?
Nikija Krīvāne: Paši mēs ikdienā īsti neaizdomājamies, cik daudz atkritumu mums ir apkārt. Šis raidījums kalpo par padomu un izziņas ceļvedi vienuviet. Ir tik daudz un dažādi atkritumu veidi, kā arī dažādi risinājumi, kurus varam izmantot, šķirojot atkritumus. Bieži raidījumā izskan, ka atkritums ir blakusprodukts vai pat resurss. Šī raidījuma galvenā ideja ir parādīt, kā izmest kaut ko gudrāk un būt vairāk videi draudzīgiem.
Kādas tev pirms raidījuma bija zināšanas par atkritumu tematiku? Vai tev jau bija kādas priekšzināšanas?
Es biju parastā latviete. Protams, mājās šķirojām atkritumus un mums ir dažāda veida konteineri. Sākoties raidījuma filmēšanai, sapratu, cik daudz ko vēl nezinu. Savstarpēji ar kolēģiem smējāmies, ka mums šis noteikti būs vērtīgs materiāls ko izmantot, turklāt, ja pat mums tas ir noderīgi, tad citiem arī derēs. Mācījāmies no cilvēkiem, kuri mums parādīja savu ikdienu un to, kā viņi šķiro atkritumus. Visai bieži gājām ciemos arī pie uzņēmumiem. Šie ieteikumi noder gan mums, gan arī lieliem vai maziem uzņēmumiem.
Noteikti ir atšķirība starp tiem, kas dzīvo vieni, ģimenē vai lielākiem uzņēmumiem?