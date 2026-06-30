Sociālajos medijos cilvēki aktīvi dalās ar fotogrāfijām un video, kuros redzams Kolkasrags jeb tas, kas palicis pāri no šī populārā tūrisma objekta, kas tagad esot nonācis zem jūras ūdens. "360 Ziņas" devās noskaidrot, vai tiešām Kolkasrags vairs nav sasniedzams sausām kājām.
Kolkasragu sākusi “apēst” jūra – līdz tūristu iemīļotajam objektam tagad nākas brist cauri ūdenim. Vēl nesenā pagātnē Kolkas ragu iezīmējošos akmeņus bija iespējams sasniegt sausām kājām, bet nu tas vairs nav iespējams.
Vietējā iedzīvotāja Tija stāsta: “38 gadus es dzīvoju Kolkā. Tagad krasts jau ir mežā un skalo tālāk un tālāk. Tagad tur pie trepēm beidzas ūdens, bet agrāk tur bija plata, plata pludmale.”
Arī Aija ir pārsteigta: “Negaidīju. Šeit biju piecus gadus atpakaļ, braucu apskatīt krastu un nav. Nav vairs Kolkasraga.”
Edīte dalās līdzīgās sajūtās: “Nepierasts skats, ka tu nāc un skaties - oi, kur ir rags? Raga nav.”
Lai gan Kolkasrags šobrīd nav pieejams, tūristu pieplūdums uz šejieni joprojām ir gana liels. Stāvlaukums piektdienas rītā ir pilns ar mašīnām un, kā norāda vietējie, tieši tagad - pēc Līgo svētkiem – sākās klasiskā tūrisma sezona uz Kolkasragu.
Tija atklāj: “Lietuvieši ir ļoti iecienījuši un vācieši ir visvairāk, kas brauc pie mums. Līdz Jāņiem ir tāds pieklusuma brīdis. Nu jau jūra ir silta un visi brauc šurp.”
Ja gribas sasniegt Kolkasraga slavenos akmeņus, jārēķinās, ka būs jāmēro ceļš cauri ūdenim, kas ir vismaz līdz viduklim dziļš.
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