Vārtsargs Manuels Neiers pēc zaudējuma Pasaules kausa izslēgšanas turnīrā noslēdzis karjeru Vācijas futbola valstsvienības rindās, sarunā ar žurnālistiem atklāja futbolists.
Jau ziņots, ka izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā pamatlaikā Paragvaja ar Vāciju spēlēja neizšķirti 1:1 (1:0), papildlaikā vārti netika gūti, bet pēcspēles sitienu sērijā ar 4:3 pārāki bija paragvajieši. Tieši Neiers sargāja Vācijas vārtus šajā mačā.
Neiers pirmo reizi pavēstīja par karjeras noslēgšanu pēc 2024. gada Eiropas čempionāta finālturnīra, taču, tuvojoties Pasaules kausam, izlases galvenais treneris Juliāns Nagelsmans pierunāja viņu atgriezties, izraugoties pieredzējušo futbolistu kā pamatvārtsargu.
40 gadus vecais vārtsargs aizvadīja savu piekto Pasaules kausa finālturnīru. Viņš arī bija Vācijas izlases sastāvā, kad tā 2014. gadā triumfēja Pasaules kausā.
Viņš kopā Vācijas valstsvienības rindās aizvadījis 128 mačus.
Neiers nākamsezon pārstāvēs Minhenes "Bayern", ar kuru viņam vēl ir līgums uz nākamo sezonu.
Paragvajā pēc izlases uzvaras PK finālturnīrā pār Vāciju izsludināta brīvdiena
Paragvajas prezidents Santjago Penja pēc valstsvienības futbolistu uzvaras Pasaules kausa (PK) izcīņas finālturnīra pirmajā izslēgšanas spēļu kārtā pār Vācijas izlasi izsludināja valsts brīvdienu.
"Šodien visa valsts svin [futbolistu uzvaru]," vietnē "X" pēc panākuma rakstīja Paragvajas prezidents. "Svinam izlases uzvaru, kas iemieso mūsu visu identitātes būtību - cīņassparu, ticību un tautas spēku, kas nekad nepadodas."
Penja publicēja arī fotogrāfiju, kurā viņš, tērpies nacionālās izlases kreklā, paraksta attiecīgo dekrētu par brīvdienu otrdien.
Paragvajas izlase PK finālturnīrā piedalās pirmo reizi kopš 2010. gada. Astotdaļfinālā paragvajieši tiksies ar Francijas vai Zviedrijas futbolistiem.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļuva katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešo vietu ieguvējas.
Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.
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