Senegālas futbola izlases oficiālais fotogrāfs Sidijs Talla bija spiests bildēt savas valsts spēli pret Irāku... televizora ekrānā. Tallam atteikta vīza ieceļošanai Kanādā, kur Senegāla aizvadīja spēli pret Irāku.
Viņš palika savā ASV viesnīcas numurā, kur filmēja un fotografēja Toronto notiekošo maču televizora ekrānā, lai iemūžinātu Senegālas uzvaru, kas beidzās ar graujošu rezultātu – 5:0. Tā bija abu izlašu noslēdzošā apakšgrupas cīņa, un Senegāla kļuva par pirmo Āfrikas valsti Pasaules kausa vēsturē, kas vienā spēlē guvusi piecus vārtus.
“Laukumā vai ārpus tā – mana kaislība paliek nemainīga. Neatkarīgi no skatuves, man vienmēr būs viena un tā pati vēlme: vēstīt stāstus caur attēliem,”
paudis Talla. Oficiālais iemesls, kāpēc viņam atteikta Kanādas vīza, nav izpausts, jo imigrācijas iestādes parasti nekomentē atsevišķu personu datus.
Futbola aizkulisēs un medijos šis gadījums tiek skatīts plašāku birokrātisku sarežģījumu kontekstā, kas šajā Pasaules kausā piemeklēja tieši Senegālas delegāciju. Vīzas atteikumu reizē ar fotogrāfu saņēma arī izlases sociālo tīklu menedžeris un vairāki Senegālas futbola federācijas izpildkomitejas locekļi. Vienīgais no Senegālas mediju komandas, kurš varēja doties uz Toronto, bija video operators, kuram ir Francijas pase.
Senegāla ir iekļuvusi Pasaules kausa astotdaļfinālā un jūlija sākumā stāsies pretim Anglijai vai Kolumbijai.
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