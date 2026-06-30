Pirmdien Bauskas bērnudārza "Pasaulīte" teritoriju pametušas divas trīsgdanieces, kuras izmantojušas brīdi, kad teritorija nebija pilnībā slēgta.
Kāda baušķeniece pirmdien ārpus pirmsskolas izglītības iestādes teritorijas pamanīja divas trīs gadus vecas meitenes. Viņa nekavējoties informēja atbildīgos dienestus. Pašvaldībā skaidro, ka par situāciju informēta Bauskas novada pašvaldības policija, un arī iestādes darbinieki operatīvi reaģēja, dodoties bērniem pakaļ.
Izvērtējot notikušo, konstatēts, ka situācija radās apstākļos, kad īslaicīgi netika pilnībā slēgta pirmsskolas izglītības iestādes teritorija. Izglītības nodaļa jau ir sākusi papildu drošības pasākumus — ar pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem un darbiniekiem tiks atkārtoti pārrunāti drošības noteikumi un rīcības algoritmi, lai nepieļautu līdzīgu situāciju atkārtošanos.
Pašvaldībā arī uzsver, ka svarīgākais ir, ka bērni ir drošībā.
Vasaras periodā pirmsskolas izglītības iestādēs novadā darbojas dežūrgrupas, kurās bērni var būt no dažādām grupām. Tādēļ īpaša uzmanība tiek pievērsta drošības prasību ievērošanai un bērnu uzraudzības organizēšanai, apgalvo pašvaldībā.
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