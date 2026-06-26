Okupētajā Krimā izsludināts ārkārtējs stāvoklis, paziņojis Krievijas izveidotās Krimas okupācijas administrācijas vadītājs Sergejs Aksjonovs.
Pēc viņa teiktā, ārkārtējais stāvoklis ļauj "cik vien iespējams operatīvi risināt uzdevumus", lai nodrošinātu "visu jomu stabilu darbību".
Krimā kopš vasaras sākuma trūkst degvielas, un situāciju pēdējās dienās vēl vairāk saasinājuši elektroenerģijas padeves pārtraukumi, kas pēc Ukrainas dronu uzbrukumiem radās visās pussalas daļās, arī Sevastopolē.
Okupantu varasiestādes Krimā svētdien paziņoja, ka degvielas uzpildes stacijās benzīnu un dīzeļdegvielu uzpildīs tikai Krievijas valsts dienestu transportlīdzekļiem. Vilcieni no Krievijas pa Krimu nekursē, to galapunkts ir Kerča.
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