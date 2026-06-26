Spēcīgs karstuma vilnis skāris lielu daļu Eiropas, dažviet temperatūrai pārsniedzot pat 40 grādu atzīmi. Spēcīgās svelmes dēļ izsludināti valsts mēroga brīdinājumi, traucēta transporta kustība, slēgtas skolas un populāri apskates objekti. Iedzīvotāji meklē dažādas iespējas kā atveldzēties. 360 Ziņas skaidroja, kā cilvēki pārdzīvo šo karstuma vilni Eiropā un vai tāds gaidāms arī pie mums.
Francijas ielas burtiski deg. Dažviet gaisa temperatūra sasniedz pat 46 grādus. Karstuma vilnis skāris lielāko daļu valsts. Tur no šodienas izsludināts sarkanais brīdinājums. Varas iestādes ieviesušas arī stingrus ierobežojumus alkohola lietošanai publiskos pasākumos. Slēgtas vairākas skolas un iestādes. Vienlaikus parki un dārzi būs atvērti visu diennakti, lai iedzīvotāji varētu rast patvērumu no svelmes. Grūti klājas arī veco ļaužu pansionātos un medicīnas iestādēs.
Ārsts Killians stāsta: "Pacientu istabās nav gaisa kondicionieru. Ir telpas, kur temperatūra arī naktī pārsniedz 30 grādus. Nav viegli."
Karstums ietekmējis arī infrastruktūru, tostarp pastāv risks vilciena sliežu deformācijai, tāpēc uz vairākām dienām atcelti desmitiem vilcienu reisu. Iedzīvotāji un tūristi meklē dažādus veidus, kā atvēsināties. Parīzē cilvēki peldas pat Svētā Martina kanālā, bet veikalos ventilatori tiek izpirkti nepilnā pusstundā.
Tikmēr īpaši neapmierināti ir tūristi, jo karstuma dēļ vairāki apskates objekti saīsinājuši darba laiku, tostarp Eifeļa tornis un Luvra.
Svelme turpinās arī citviet Eiropā. Vācijā temperatūra pietuvojas 38 grādiem. Minhenes iedzīvotāja Helga veldzi rod, izmantojot radošu risinājumu:
"Samitrināta šalle palīdz. Tiešām palīdz."
Savukārt Apvienotajā Karalistē termometra stabiņš sasniedzis 40 grādu atzīmi. Celtniecības darbinieks Džonijs atklāj, kāda ir situācija: "Briesmīgi. Šis karstums ir šausmīgs. Strādājot šeit, tu visu dienu esi ārā. Nav atelpas, nav ēnas."
Arī Lielbritānijā slēgtas simtiem skolu, bet tās, kas turpina darbu, izveidojušas atvēsināšanās stacijas ar ūdeni, cepurēm un saules aizsargkrēmiem. Karstuma vilnis ietekmējis ikdienu arī Šveicē, Horvātijā, Itālijā, Spānijā, un tuvākajās dienās tas sasniegs arī Latviju.
LVĢMC Prognožu un klimata daļas Prognožu nodaļas vadītājs Kristiāns Pāps skaidro: “Par laimi tik augsta gaisa temperatūra kā Eiropas dienvidrietumos, pāri 40 grādiem, pie mums nav gaidāma. Mums šis karstuma vilnis būs trīs dienas, no sestdienas līdz pirmdienai, lielākoties būs +30...+35 grādu robežās.”
Visticamāk arī pie mums izsludinās oranžo brīdinājumu par ekstremālu karstumu. Šajās dienās īpaši jārūpējas par savu veselību, uzņemot pietiekami daudz šķidruma un velkot piemērotu apģērbu. Zinātnieki brīdina klimata pārmaiņu dēļ šādi karstuma viļņi Eiropā kļūst arvien biežāki un intensīvāki. Pēdējos gados jau simtiem tūkstošu eiropiešu nāves iemesls bijis karstums.
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