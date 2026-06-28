Vācijas autobūves koncerns "Volkswagen" apsver līdz 100 000 darbavietu likvidēšanu visā pasaulē un četru rūpnīcu slēgšanu Vācijā, vēsta vairāki ārvalstu mediji, atsaucoties uz Vācijas izdevuma "Manager Magazin" rīcībā nonākušo informāciju. Pats uzņēmums publiski nav apstiprinājis izskanējušās detaļas, norādot, ka lēmumi vēl jāizskata un jāapstiprina atbildīgajām uzņēmuma struktūrām.
Saskaņā ar publiskoto informāciju, uzņēmuma vadītājs Olivers Blūms valdei prezentējis plašu restrukturizācijas plānu, kura mērķis ir samazināt izmaksas un pielāgot uzņēmuma darbību mainīgajai situācijai pasaules autobūves nozarē. Ja iecere tiks īstenota pilnā apmērā, tā kļūs par vienu no vērienīgākajām pārmaiņām "Volkswagen" gandrīz 90 gadu ilgajā vēsturē.
Mediji ziņo, ka restrukturizācijas plāns paredz līdz 100 000 darbavietu samazināšanu, kas veido aptuveni 15% no koncerna darbaspēka. Iepriekš uzņēmums bija paziņojis par ieceri līdz 2030. gadam Vācijā likvidēt aptuveni 50 000 darbavietu, taču jaunākais plāns paredzētu plašākas pārmaiņas. Tāpat tiek ziņots par iespējamu ražošanas pārtraukšanu rūpnīcās Hanoverē, Cvikavā un Emdenē, kā arī "Audi" rūpnīcā Nekarsulmā.
Uzņēmums atteicies komentēt publiskotās detaļas, uzsverot, ka jautājumi vēl tiks apspriesti uzņēmuma pārvaldības institūcijās. Vienlaikus "Volkswagen" norādījis, ka visa autobūves nozare pašlaik piedzīvo būtiskas pārmaiņas un arī "Volkswagen" nepieciešama padziļināta transformācija.
"Volkswagen" skaidro, ka līdzšinējais biznesa modelis, kurā automobiļi tiek izstrādāti Vācijā, ražoti Eiropā un eksportēti uz pasaules tirgiem, vairs neatbilst pašreizējai tirgus situācijai.
Uzņēmums arī norāda uz pieaugošo konkurenci, īpaši no Ķīnas autoražotājiem, papildu izmaksām, ko rada ASV muitas tarifi, kā arī sarežģīto situāciju atsevišķos nozīmīgos tirgos.
Iepriekš uzņēmuma finanšu direktors Arno Antlics brīdinājis, ka līdz šim ieplānotie izmaksu samazināšanas pasākumi nav pietiekami. Savukārt izpilddirektors Olivers Blūms akcionāriem nesen norādīja, ka uzņēmuma riski pašlaik ir lielāki nekā jebkad agrāk un ka konkurences apstākļos nepieciešama stingrāka izmaksu un investīciju kontrole.
Par iespējamajiem plāniem asi izteikušies darbinieku pārstāvji un arodbiedrība "IG Metall", paziņojot, ka darīs visu iespējamo, lai nepieļautu tik plašus darbavietu samazinājumus un rūpnīcu slēgšanu. 2024. gada nogalē "Volkswagen" panāca vienošanos ar arodbiedrībām, kas paredz izvairīties no piespiedu atlaišanām Vācijā līdz 2030. gadam.
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