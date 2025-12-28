2026. gads ir Raimonda Paula jubilejas gads. 90 gadi! Par godu šim notikumam nākamā gada vasarā Mežaparka Lielajā estrādē plānots rīkot Raimonda Paula Dziesmu svētkus "Manai dzimtenei". Maestro TV24 raidījumā "Nedēļa. Post scriptum" atklāj, ka pret to ir noskaņots ļoti skeptiski, jo uzskata, ka šī koncerta rīkošana daudziem ir vien iespēja nopelnīt ar viņa vārda palīdzību.
"Es negribu, lai tie cilvēki tur rīkojas, jo to, ko man ziņo jau tagad, kas tur darās...... Tur nāks gaismā... Nedod Dievs, ja pacels gaismā bijušā mūzikas dzīves vadītāja izdarības... Nu tur ir drausmu lietas... Tāpēc es negribu, lai tie uzvārdi tādi tur vispār... Ar kādām tiesībām?! Es taču nepiekritu, lai viņi rīko. Viņi taču uz savu galvu!"
