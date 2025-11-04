Nododot Saeimai otrreizējai caurlūkošanai likumprojektu par izstāšanos no Stambulas konvencijas, Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs aicināja deputātus "atstāt šo jautājumu izlemšanai nākamajai Saeimai". 

Par starptautisko līgumu īstenošanu ir atbildīgs Ministru kabinets, kas bija pret konvencijas denonsēšanu. Pretrunas starp valdību un Saeimu šajā jautājumā ir viens no argumentiem, ar kuru Valsts prezidents pamatoja savu lēmumu. Viņš arī uzsvēra – pretrunīgu vēstījumu par Latvijas gatavību pildīt starptautiskās saistības rada tas, ka vienas Saeimas un vienas valdības laikā konvenciju ratificē, bet pēc tam no tās izstājas.

Valsts prezidents arī norādīja, ka izstāšanās no kādas konvencijas, kas nodrošina cilvēktiesību aizsardzību, ir nebijis precedents Eiropas tiesību telpā. Latvija būtu pirmā Eiropas Savienības dalībvalsts, kas izstātos no starptautiska cilvēktiesību līguma. Saeima oktobrī arī uzdeva valdībai izstrādāt visaptverošu likumu par vardarbības novēršanu pret sievietēm, bērniem un ģimenē, pieņemot īpašu deklarāciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un izskaušanu. E. Rinkēvičs norādīja, ka šāds likums nav izstrādāts, kas, denonsējot konvenciju, rada "nepieļaujamu tiesisko nenoteiktību".

No ZZS paziņojuma medijiem varēja secināt, ka labklājības ministrs Reinis Uzulnieks (ZZS) gatavojas aktīvi sākt darbu pie šāda likumprojekta izstrādes. Uz vaicāto, vai ir iespējams, ka ZZS varētu savu viedokli mainīt, ja Valsts prezidents atdotu likumprojektu otrreizējai caurlūkošanai, pirms prezidenta paziņojuma ZZS frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis "Latvijas Avīzei" atbildēja: "Tur tad ir jābūt ļoti nopietnam pamatojumam, bet pašlaik nedomāju, ka mēs varētu mainīt viedokli."

"Šī cīņa vēl nav beigusies. Aicinu apbruņoties ar pacietību, jo šis ir tikai sākums," pagājušajā ceturtdienā pēc Saeimas lēmuma izstāties no Stambulas konvencijas brīdināja "Progresīvo" frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs. Drīz pēc tam sākās parakstu vākšana sabiedrības līdzdalības platformā "Mana balss" par aicinājumu Valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam neparakstīt likumprojektu par izstāšanos no konvencijas. Iniciatīvu pirmdien bija parakstījuši jau vairāk nekā 60 000 iedzīvotāju. Konvencijas aizstāvji ceturtdien ir pieteikuši vēl vienu protesta akciju ar nosaukumu "Nosargāsim Māti Latviju". Tā solās skaitliski būt vēl plašāka par to, kurā pirms nedēļas pie Saeimas nama pulcējās ap 5000 cilvēku, kā bija konstatējusi Valsts policija.

