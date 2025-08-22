Ekonomisko lietu tiesa pasludinājusi spriedumu krimināllietā par krāpšanām lielā apmērā, kas tika veiktas saistībā ar SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" liftu apkalpošanas un remontdarbu iepirkumiem.

Šajā krimināllietā par krāpšanu lielā apmērā apsūdzēts SIA "AVVA" un SIA "Liftu alianse" valdes loceklis Igors Babkins. Viņa vadītās firmas laikā no 2014. līdz 2019. gadam regulāri uzvarējušas pašvaldības uzņēmuma "Rīgas namu pārvaldnieks" liftu apkalpošanas un remontu iepirkumos. Krāpšanas pazīmes saskatītas tajos apstākļos, ka Babkins iepirkumu konkursos sniedzis nepatiesu informāciju par viņa uzņēmumā esošo speciālistu skaitu, kas bija viens no galvenajiem konkursa kritērijiem. 

Tiesa konstatējusi, ka neviens no šiem abiem uzņēmumiem nespēja veikt liftu apkalpošanu un remontu pilnā apjomā, tādējādi radot "Rīgas namu pārvaldniekam" zaudējumus lielā apmērā. Rēķini par it kā paveiktajiem darbiem gan tika iesniegti un pēc tam arī apmaksāti.

