Saeima galīgajā lasījumā pieņēmusi Satiksmes ministrijas (SM) izstrādātos grozījumus Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā, kas paredz komercmaršrutu pārvadātājiem kompensēt zaudējumus par pasažieru ar braukšanas atvieglojumiem pārvadāšanu.
Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem komerciālajos maršrutos ar autobusiem vai pa dzelzceļu būs tiesības prasīt valstij kompensēt izdevumus par pārvadātajiem pasažieriem, kuri izmanto Ministru kabineta (MK) noteikumos noteiktos braukšanas maksas atvieglojumus. MK līdz šā gada 31. decembrim ir jāapstiprina kārtību, kādā nosaka, aprēķina un komercpārvadātājiem izmaksā kompensāciju par pasažieru ar atvieglojumiem pārvadāšanu.
Grozījumos noteikts pārejas regulējums, kas nosaka, ka zaudējumus līdz MK noteikumu stāšanās spēkā laikam kompensēs, nepārsniedzot attiecīgā dotētā reģionālā sabiedriskā transporta tarifa apmēru vai braukšanas maksu faktiskajā apmērā, ja tā ir zemāka par dotēto reģionālā sabiedriskā transporta tarifu. Tāpat līdz noteikumu stāšanās spēkā dienai pārvadātāji varēs pieprasīt papildus kompensēt zaudējumus par iepriekšējo periodu, ja attiecīgie MK noteikumi noteiks lielāku kompensācijas apmēru.
Braukšanas maksas līdzmaksājuma ieviešanas modelis reģionālajos pārvadājumos, kuri tiek veikti uz komerciāliem principiem, pārrunāts arī ar Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizāciju "Sustento". Organizācija atbalsta šāda risinājuma ieviešanu un uzskata par samērīgu, jo mērķgrupas personām ir alternatīva iespēja izmantot dotēto reģionālo maršrutu.
Pasažieru kategorijas, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus reģionālās nozīmes maršrutos gan dotētajā, gan nedotētajā segmentā, ir ietvertas Ministru kabineta noteikumos. Šadi atvieglojumi attiecas uz pirmsskolas vecuma bērniem, bērniem bāreņiem, personām ar I vai II invaliditātes grupu, politiski represētām personām, bērniem ar invaliditāti, daudzbērnu ģimenēm un citiem. Likuma izmaiņas paredz, ka valsts kompensācijas apmērs būs tāds pats kā pārvadātājiem dotētajos reģionālās nozīmes maršrutos. Savukārt braukšanas maksas atvieglojuma saņēmējam būs jāsedz tā maksas daļa, kas pārsniedz dotētā reģionālās nozīmes pārvadājuma tarifu.
Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija uzdevusi Satiksmes ministrijai (SM) rast risinājumu, lai komercpārvadātājiem kompensētu zaudējumus par pasažieru ar braukšanas atvieglojumiem pārvadāšanu par iepriekšējiem gadiem. Reģionālie pārvadātāji cietuši lielus zaudējumus pēdējos gados šī jautājuma nesakārtotības dēļ.
