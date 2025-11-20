SKDS oktobrī veiktā Latvijas pilsoņu aptauja, kas tapusi pēc LTV pasūtījuma, rāda – partija “Latvija pirmajā vietā” ar 9,5% atbalstu atgriezusies reitingu augšgalā. Otrajā vietā ar 9,3% seko “Jaunā Vienotība”, kas pēdējos mēnešos piedzīvojusi lielāko kāpumu.
Trešajā vietā saglabājas “Progresīvie” (6,8%), kam seko “Apvienotais saraksts” (6,5%). Straujākais kritums – Nacionālajai apvienībai, kuras atbalsts sarucis līdz 6,4% pēc 9,7% jūlijā.
ZZS saņem 5,8%, “Suverēnā vara” – 4,4%, “Stabilitātei!” – 3,6%, savukārt “Saskaņa” – 2%. Pārējām partijām atbalsts ir zem 2%.
Plašāk LTV sižetā:
