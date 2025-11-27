Mūsdienu tehnoloģijas nepārtraukti attīstās, pielāgojoties straujajam ikdienas ritmam, uzlabojot dzīves kvalitāti un vienlaikus nodrošinot lielāku ērtību un efektivitāti. Piemēram, attālināti ar mobilo tālruni varam regulēt temperatūru mājās vai vēl darbā ieslēgt mājas cepeškrāsni, lai sagaidītu siltas vakariņas. Taču, lai gan šādas mājsaimniecības viedierīces piedāvā ievērojamas ērtības, tās prasa tikpat lielu atbildību un rūpību kā dators vai telefons. Paviršība uzturēšanā var padarīt ierīces īpašniekus par viegliem mērķiem kibernoziedzniekiem.
Egons Bušs, LMT Drošības dienesta direktors
Regulāri nomainīt savu kontu paroles, atjaunināt viedtālruņa un datora programmatūru, izmantot divfaktoru autentifikāciju – daudzi ir apguvuši šīs kiberhigiēnas pamatprasības. Tomēr, lai gan mūsu priekšstats par ledusskapja vai cepeškrāsns funkcijām ir mainījies minimāli, mājas viedierīču spējas ir krietni attīstījušās. Tādējādi pret tām jāizturas ar daudz lielāku atbildību. Piemēram, Pasaules ekonomikas foruma dati liecina, ka 2024. gadā Eiropā visaugstākais kiberuzbrukumu skaits bija novērojams tieši viedierīcēm – vidēji organizācijas nedēļā fiksēja ap 70 uzbrukumus. Tomēr kiberkrāpnieki vienlīdz gatavi uzbrukt kā uzņēmumiem, tā arī privātpersonām.
Mājas viedierīces, piemēram, viedie skaļruņi, televizori, ledusskapji un cepeškrāsnis "zina" daudz: ko mēs klausāmies, skatāmies un patērējam, cik lielā apjomā izmantojam elektroenerģiju un kā vadām savu ikdienu kopumā. Tāpēc svarīgi ne vien atbildīgi izvēlēties uzticamu ražotāju, bet arī pašam rūpēties par savām viedierīcēm, lai to sniegtās ērtības nekļūtu par iemeslu būtiskiem zaudējumiem. Piemēram, 2024. gadā ļaunatūra “BadBox” inficēja vairāk nekā 192 tūkstošus viedierīču, tostarp arī viedos televizorus.
Iespēja izmantot viedierīces, piemēram, veļasmašīnas, lai uzlauztu mājas tīklu, nozagtu sensitīvus datus un veiktu kriptovalūtas rakšanu, šķiet neticama, taču šādas metodes izmanto kibernoziedznieki.
Piemēram, šī gada vidū Amsterdamas studentu kopmītņu viedajām veļasmašīnām tika veikts hakeru uzbrukums, kas noveda pie karšu maksājumu sistēmas atslēgšanas. Lai gan studenti neilgu laiku varēja mazgāt apģērbus bez maksas, uzņēmums piedzīvoja finansiālus zaudējumus, un pēc incidenta tika pieņemts lēmums atgriezties pie tradicionālās tehnikas. Pastāv draudi, ka no maksājumu sistēmas nozagti jauniešu karšu dati un privātā informācija, ko var tālāk izmantot citās krāpniecības shēmās.
Kā pasargāt savu viedo māju no kibernoziedzniekiem?
Seši vienkārši soļi:
- Izmantojiet atsevišķu Wi-Fi tīklu viedierīcēm, lai gadījumā, ja tiek veikts uzbrukums, krāpnieki nevarētu piekļūt jūsu sensitīvajiem datiem. Jaunākās paaudzes Wi-Fi maršrutētāji piedāvā izveidot vairākus tīklus, lai nodalītu jūsu svarīgos resursus no dažādām viesu vai mājas iekārtām.
- Mainiet noklusējuma paroles un lietotājvārdus uzstādīšanas laikā, lai novērstu iespēju, ka uzbrucēji izmanto standartizētās piekļuves, lai iegūtu pieeju jūsu ierīcēm.
- Regulāri atjauniniet viedierīču programmatūru (arī viedo televizoru un ledusskapju) tāpat kā viedtālruņiem vai datoriem, lai novērstu, ka uzbrucēji izmanto nesen atklātas ievainojamības.
- Atslēdziet neizmantotās funkcijas, piemēram, balss vadību vai “Bluetooth” savienojumu, lai samazinātu nevajadzīgus riskus un iespējamo uzbrukuma laukumu.
- Iegādājieties ierīces tikai no uzticamiem ražotājiem, lai sekmētu augstu drošības standartu ievērošanu.
- Aktivizējiet divu faktoru autentifikāciju (2FA) visur, kur tas ir iespējams – gan viedierīču pārvaldības lietotnēs, gan mākoņkontos. Pat ja kādam izdodas iegūt jūsu paroli, otrs drošības slānis (piemēram, autentifikācijas lietotne) ievērojami samazina risku, ka konts tiks pārņemts.
Mūsdienu tehnoloģijas ir kļuvušas ikdienā neaizstājamas. Tomēr jāapzinās, ka ērtības prasa arī atbildību. Lai gan iespējami riski pastāv, tie nenozīmē, ka būtu jāatsakās no tehnoloģiju sniegtajām priekšrocībām.
Tomēr ir būtiski rūpēties par šo ierīču drošību, jo tās glabā vienu no visvērtīgākajām resursiem – personīgos datus.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu