Kam pienākas aprūpe mājās, un kā to nokārtot?Jautā Jolanta Mellužos.

Aprūpe mājās ir sociālais pakalpojums, ko nodrošina cilvēka dzīvesvietā. Palīdzība tiek sniegta pamatvajadzību apmierināšanai un pašaprūpei, lai saglabātu dzīves kvalitāti, pat ja objektīvu iemeslu dēļ ikdienas darbi kļuvuši neiespējami. 

To var saņemt, piemēram, ja mājās jāaprūpē tuvinieks, kurš atgūstas pēc tādām nopietnām veselības problēmām kā insults, infarkts vai smagi lūzumi, turklāt pacienta vecumam šajā gadījumā nav nozīmes.  

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