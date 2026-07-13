Eiropas Komisija apstiprinājusi Klimata un enerģētikas ministrijas (KEM) iesniegto integrētā projekta "LIFE IP NECP Local" pieteikumu.
Projekta kopējais finansējums Latvijai būs ap 19 milj. eiro, no kuriem 60% piešķirs Eiropas Komisija. Finansējums būs pieejams pašvaldībām, plānošanas reģioniem, valsts institūcijām, zinātniskām un arī nevalstiskām organizācijām, lai sagatavotu kvalitatīvus projektus un piesaistītu Eiropas Savienības fondu finansējumu.
"LIFE IP NECP Local" (LIFE projekts) būs nozīmīgs finanšu instruments Latvijas Nacionālā enerģētikas un klimata plāna (NEKP) īstenošanai pašvaldību līmenī. Projekts palīdzēs sagatavot investīciju projektus un piesaistīt finansējumu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Kohēzijas fonda, Atveseļošanas fonda, Sociālā klimata fonda un citām atbalsta programmām. Tas ļaus īstenot energoefektivitātes pasākumus, pielāgot pašvaldību infrastruktūru dabas stihiju radītajiem riskiem, tostarp modernizēt ielas, ietves, lietusūdens un ūdensapgādes sistēmas, kā arī īstenot citus ar vidi un enerģētiku saistītus projektus. Praksē LIFE projekts sniegs iespēju piesaistīt augsti kvalificētus ekspertus ar pieredzi projektu izstrādē un ieviešanā, kā arī metodisko un tehnisko atbalstu, tostarp pilotprojektu īstenošanu.
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