Plānots piešķirt tiesības pašvaldībām noraidīt citus vēja elektroenerģijas projektus, ja tās teritorijā īstenoto vēja enerģijas projektu jauda jau būs sasniegusi 150 megavatu (MW) jaudu vai ja plānošanas reģionā jau tiek īstenoti projekti ar kopējo jaudu 500 MW. 

Šādu risinājumu Klimata un enerģētikas ministrija (KEM) Vides prasību regulējuma reformas ietvaros, visticamāk, rosinājusi, lai gūtu lielāku sabiedrības labvēlību pret vēja parku būvniecību viņu dzīvesvietas tiešā tuvumā, mazinot arvien pieaugošo pretestības vilni daudzos Latvijas reģionos. Tiesa gan, par šo KEM priekšlikumu vēl jālemj Saeimai, veicot grozījumus likumprojektā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN)".

Lemšanas tiesības gan visnotaļ ierobežotas

"Esam sagatavojuši pārejas regulējumu, nodrošinot līdzsvaru starp pašvaldību pašnoteikšanās tiesībām savā teritorijā un valsts enerģētiskās neatkarības stiprināšanu. Lai Latvija spētu sevi nodrošināt ar nepieciešamo elektroenerģiju astoņu līdz deviņu teravatstundu (TWh) apmērā 2030. gadā,

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija AKCIJA
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Akcija! -35% atlaide Gada abonementam ar kodu LASIAKCIJA. Tagad tikai 19,49 EUR - pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē