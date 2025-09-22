Nedēļas nogalē "Laflora Energy" vēja parkā ir notikusi pirmā "Nordex" turbīnas montāža. Tas ir notikums Latvijas enerģētikā - šī ir valstī lielākā vēja turbīna, kuras spārnu lāpstiņas ir 87,5 m garas.
Salīdzinājumam - tikai ar trim jaunā parka turbīnām var saražot tikpat elektrības kā ar tradicionālajām līdz šim Latvijā lietotajām VES tehnoloģijām. Paralēli turpinās pārējo vēja turbīnu spārnu nogāde no Ventspils ostas uz "Laflora Energy" vēja parku Kaigu purvā Jelgavas novadā.
"Laflora Energy" vēja parks ir šobrīd modernākais un jaudīgākais vēja enerģijas projekts Latvijā. Tā darbība ļaus būtiski palielināt atjaunīgās enerģijas īpatsvaru valsts energobilancē, samazinās atkarību no fosilajiem resursiem un veicinās Latvijas klimata mērķu sasniegšanu, kā arī nākotnē nodrošinās Laflora zaļās industriālās zonas izveidi.
Paceļot spārnus un samontējot pirmo turbīnu, nedēļas nogalē Latvijas enerģētika ir spērusi lielu soli jaunā atjaunīgās enerģijas ražošanā, papildinot mūsu nacionālo zaļās enerģijas lepnumu - Daugavas HES kaskādi.
Turbīnas komponentes tiek paceltas un montētas ar ceļamkrāniem, kas šobrīd ir vieni no augstākajiem pasaulē. Pavisam tādu ir līdz 10, un divi no tiem pašlaik strādā "Laflora Energy" vēja parkā. Vēja parkā uzstādītās Nordex turbīnas ir modernākās un lielākās turbīnas reģionā pēc rotora diametra un torņa augstuma, kas ir 179 m, savukārt viena spārna lāpstiņas garums ir 87,5 m. Tādējādi augstākais lāpstiņas punkts tās darbības laikā sasniedz 266,5 m.
"Nordex" turbīnu veiktspēju var raksturot ar salīdzinājumu - tikai trīs šīs turbīnas var saražot vairāk elektroenerģijas nekā iepriekšējās paaudzes vēja parks Kurzemē, kas uzcelts pirms vairākiem gadiem. To efektīvā darbība tikai "Laflora Energy" vēja parkā vien spēs nodrošināt ap 5% no Latvijas enerģijas patēriņa, ko nespēj neviena cita ilgtspējīga un operatīvi attīstāma elektroenerģijas ražošanas tehnoloģija. Vēja parka īstenošanas ātrums ir priekšrocība laikā, kad visām Baltijas valstīm ir svarīga sava enerģija, nodrošinot enerģētisko drošību un neatkarību no ārvalstu elektrības piegādēm.
Sarežģītais un apjomīgais spārnu transportēšanas process notiek nakts stundās, lai nodrošinātu maksimālu satiksmes drošību un pēc iespējas mazinātu tās traucējumus. Spārnu vešana ir rūpīgi plānots un sagatavots process, ko nodrošina profesionāli pakalpojumu sniedzēji ar pieredzi šajā jomā. Kopumā tiek pārvestas 48 lāpstiņas, kas tiek montētas uz 16 turbīnām Laflora Energy vēja parkā.
"Spārnu piegāde un pirmās turbīnas montāža iezīmē ļoti svarīgu soli projekta attīstībā. Tas apliecina visu iesaistīto partneru profesionalitāti un spēju īstenot vērienīgu projektu ambiciozā laika grafikā, kas dos būtisku pienesumu gan reģionam, gan visai Latvijai," norāda projekta īstenotāji.
Spārnu montāžas uzsākšana ir nozīmīgs pavērsiens projekta gaitā - līdz ar pirmās turbīnas uzstādīšanu vēja parka būvniecība tuvojas elektroenerģijas ražošanai - nākamā gada aprīlī elektroenerģiju sāks ražot pirmās turbīnas, bet jūnijā testa režīmā sāks strādāt jau viss parks.
Kad Laflora Energy nākamā gada jūlijā tiks nodots ekspluatācijā, tas nodrošinās ievērojamu daudzumu zaļās elektroenerģijas, stiprinot vietējo energoapgādi un radot ieguldījumu valsts ekonomiskajā un vides ilgtspējā.
Laflora Energy vēja parks pieder AS "Latvenergo" meitasuzņēmumam SIA Laflora Energy. Vēja parka būvniecību vada SIA Laflora sev piederošajā Kaigu purvā sadarbībā ar SIA Windy un SIA Forma 2. Būvniecību veic SIA UPB Nams.
Vēja parks ar 108,8 MW kopējo jaudu top Jelgavas novada Laflora Kaigu purvā - izstrādātos kūdras ieguves laukos, nodrošinot to rekultivāciju.
