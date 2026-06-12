85 gadu vecumā miris aktieris Pauls Butkēvičs, atsaucoties uz aktiera ģimeni vēsta Latvijas Televīzija.
Butkēvičs bija viens no pazīstamākajiem Latvijas kino aktieriem. Viena no viņa spilgtākajām lomām bija filmā "Četri balti krekli" ("Elpojiet dziļi"), kas iekļauta Latvijas Kultūras kanonā.
Savas karjeras laikā aktieris piedalījās vairāk nekā 150 kinofilmās un televīzijas iestudējumos.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu