Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Goldensteitas "Warriors" galvenais treneris Stīvs Kers vēlētos, lai latvietis Kristaps Porziņģis ar komandu noslēgtu jaunu vairāku gadu līgumu.
Kers otrdien radio raidījumā "Willard and Dibs" sacīja, ka visas puses būtu ieguvējas, ja Porziņģis komandā paliktu uz vairākiem gadiem.
Latviešu basketbolistam pēc šīs sezonas noslēgsies iepriekšējais līgums, kura ietvaros viņš šosezon saņem 30,7 miljonus ASV dolāru. Pēc sezonas viņš kļūs par neierobežoti brīvo aģentu, kas ļautu slēgt līgumu ar jebkuru līgas klubu.
"Galvenais, iegūstot viņu maiņas darījumā pirms pāris nedēļām, bija tāda, ka mums ir šīs sezonas beigas, lai mēģinātu uztaisīt izrāvienu - redzēt, ko viņš spēj un ko mēs varam izdarīt kopā ar viņu, savienojot viņu ar Stefenu Kariju," skaidroja Kers. "Pēc šīs sezonas viņš kļūs par neierobežoti brīvo aģentu, bet šobrīd viņš ir mūsu spēlētājs, un mums ir iespēja viņam parādīt, ko varam piedāvāt. Mēs varam iepazīt viens otru. Visiem ideālais variants būtu, ja Porziņģis parakstītu jaunu līgumu, būtu vesels un būtu nozīmīgs spēlētājs mūsu komandā vēl daudzus gadus."
Porziņģis kopš pievienošanās Goldensteitas klubam no Atlantas "Hawks" februāra sākumā aizvadījis piecas no vienības 17 spēlēm, vidēji mačā izceļoties ar 17,6 punktiem un 45,9% metienu precizitāti nepilnās 22 minūtēs.
"Mēs ar nepacietību gaidām, kad Kristaps iegūs pieredzi, spēlējot kopā ar Stefenu [Kariju] un sajutīs to atmosfēru, kā mūsu līdzjutēji arēnā atbalsta komandu,"
piebilda Kers. "Cerams, ka tas notiks jau pavisam drīz."
"Warriors" līderis Karijs ceļgala traumas dēļ nav spēlējis kopš janvāra beigām, un pagaidām nav zināms, kad viņš atgriezīsies laukumā.
"Warriors" ar 33 uzvarām un 35 zaudējumiem Rietumu konferencē atrodas devītajā pozīcijā, kas pēc regulārās sezonas beigām ļautu spēlēt "play-in" turnīrā. Nākamo maču komanda aizvadīs naktī uz ceturtdienu pēc Latvijas laika, kad viesosies pie Porziņģa bijušās vienības Bostonas "Celtics".
