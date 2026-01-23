Valsts policija aicina iedzīvotājus sniegt palīdzību bezvēsts prombūtnē esošā Unasa Hmeļinska, dzimuša 1998. gadā, meklēšanā.
Zināms, ka vīrietis kopš 2023. gada nav sazinājies ar tuviniekiem. Viņš pameta savu dzīvesvietu Viļķenes pagastā, Limbažu novadā, iepriekš nepaskaidrojot, kur plāno uzturēties vai ar ko nodarboties turpmāk. Tāpat viņš atteicies atklāt jebkādu informāciju par saviem nākotnes nodomiem.
Unass Hmeļinskis raksturojams kā noslēgts cilvēks. Pastāv iespēja, ka viņš devies strādāt ārpus Latvijas — zināms, ka viņa pēdējā darba vieta atradusies Nīderlandē.
Ikvienu, kam ir informācija par viņa iespējamo atrašanās vietu, lūdz zvanīt pa tālruni +371 26446790 vai 112.
