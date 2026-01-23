23. janvārī Latvijas Universitātes Lielajā aulā uz savu pirmo šā gada koncertprogrammu klausītājus aicinās kamerorķestris "Sinfonietta Rīga", kas ir nominēts Lielajai mūzikas balvai par Izcilu sniegumu gada garumā.
Jauno sākumu ieskandinās Roberta Šūmaņa, Jozefa Haidna un Filipa Mainca skaņdarbi. Nākamajā mēnesī 21. februārī tieši "Sinfonietta Rīga" spēlēs festivāla "Vīnes klasika" noslēguma koncertā ar ārzemju solistiem un diriģentiem. Bet šovakar un vēl pēc četrām dienām, 27. janvārī, kad orķestris piedalīsies tradicionālajā Latviešu simfoniskās mūzikas lielkoncertā Kongresu namā, pie diriģenta pults stāsies Normunds Šnē. Viņš neslēpj, ka šī būs pēdējā sezona "Sinfonietta Rīga" vadībā, un intervijā atklāj, ka turpmāk orķestri "Sinfonietta Rīga" vadīs igauņu diriģents Olari Elts.
Normund, vai tiesa, ka jūsu laiks "Sinfonietta Rīga" mākslinieciskā vadītāja amatā nupat ir strikti nomērīts?
N. Šnē: Tā tas ir. Amatā būšu līdz šīs sezonas beigām maijā. Un orķestra divdesmit gadu jubilejas sezonas pēdējais akords būs trīs koncerti jūlijā – Rīgā, Rēzeknes "Gorā" un Ventspilī.
Kāpēc tāds lēmums – atstāt jūsu paša dibināto orķestri? Diriģenti stāv pie pults līdz sirmam vecumam...
Nedomāju aiziet no mūzikas un sava darba, bet man šķiet, ka divdesmit gadi ar vienu orķestri ir ļoti daudz. Kopā esam izdarījuši to, ko esmu vēlējies, un daudzos aspektos manas cerības ir pat pārsniegtas. Sākot šo orķestri dibināt un to izveidojot, nemūžam nedomāju, ka tas var dot tādu prieku un gandarījumu. Un divdesmit gadi ir kolosāls brīdis, kad pietiek, kad manā vietā jānāk kādam citam un varbūt ir jāpagriež tas viss mazliet uz citu pusi, ar kādām jaunām niansēm repertuārā un skanējumā. Jo mūzikas spēks ir tās nebeidzamībā un attīstībā. Tā man liekas lielākā vērtība. Un es, protams, turpināšu nodarboties gan ar diriģēšanu, gan skaņu ierakstiem. Nesēdēšu mājās pie televizora. Vienkārši beidzies viens posms un dzīvē sāksies kaut kas cits.