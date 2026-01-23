Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvalde aicina atsaukties iedzīvotājus, palīdzot atrast bezvēsts prombūtnē esošo Nikitu Matrosu–Matrosovu, dzimušu 2000. gadā.
Pazīmes: aptuveni 190 centimetru augums, tumši mati. Pazušanas brīdī bija tērpies gaišā ziemas jakā, tumšās biksēs un tumšos apavos.
Ikvienu, kam ir informācija par viņa iespējamo atrašanās vietu, lūdz zvanīt uz ārkārtas tālruni 112.
