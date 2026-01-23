Nākamajā nedēļā laikapstākļus Latvijā noteiks ciklonu darbība, tāpēc gaidāmi periodiski nokrišņi — galvenokārt sniegs, bet vietām iespējams arī sasalstošs lietus jeb atkala, liecina aktuālās prognozes.
Nedēļas vidū piekrastes tuvumā pieaugs brāzmaina vēja iespējamība, kas atsevišķos rajonos var pasliktināt laikapstākļu izjūtu un apgrūtināt pārvietošanos.
Sestdien, 24. janvārī, debesis pārsvarā klās mākoņi, un vietām gaidāms neliels sniegs. Savukārt svētdiena solās būt lielākoties saulaina, taču sals pastiprināsies — rīta stundās, īpaši valsts austrumu daļā, gaisa temperatūra var noslīdēt zem -20 grādiem.
Pirmdien debesis atkal apmāksies, daudzviet snigs, un pēcpusdienā gaiss iesils līdz -4..-10 grādiem. Gan nedēļas nogalē, gan nākamās nedēļas sākumā vējš pūtīs lēni līdz mēreni no austrumiem.
Darba nedēļas laikā no dienvidiem
Latvijai pietuvosies siltāks gaiss.
Temperatūra augstākajos atmosfēras slāņos kāps straujāk nekā pie zemes, tādēļ, īpaši valsts dienvidos, iespējams sasalstošs lietus. Tajā pašā laikā Skandināvijā, Somijā un Krievijas ziemeļos saglabāsies sals, un pastāv iespēja, ka arī Latvijā vējš īslaicīgi iegriezīsies no ziemeļiem, pazeminot temperatūru.
Prognozēts, ka nokrišņu daudzums nākamajā darba nedēļā var sasniegt 10–15 milimetrus, kas atbilst aptuveni desmit centimetriem svaiga sniega.
Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra dati rāda, ka nākamajā nedēļā gaisa temperatūras novirze no normas Eiropā būs ļoti atšķirīga — no aptuveni -10 grādiem vietām Norvēģijā līdz +6..+9 grādiem Balkānu reģionā, Rumānijā, Moldovā un Ukrainā. Latvija atradīsies uz robežas starp aukstāku un siltāku gaisu.
