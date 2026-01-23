Piektdien Latvijā saglabāsies auksts laiks, un gaisa temperatūra dienas laikā būtiski nemainīsies, nepārsniedzot -3..-8 grādus, liecina sinoptiķu prognozes.
Debesis lielākoties būs mākoņainas, tomēr vietām uzspīdēs saule un atsevišķos rajonos gaidāma neliela snigšana.
Vējš pūtīs lēni līdz mēreni no austrumiem, bet Kurzemē brāzmas var sasniegt līdz 12 metriem sekundē.
Galvaspilsētā darba nedēļa noslēgsies ar pārsvarā mākoņainu laiku, būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot austrumu vējam, gaisa temperatūra Rīgā būs ap -5 grādiem.
Sinoptisko situāciju noteiks anticiklona dienvidrietumu mala, un atmosfēras spiediens jūras līmenī svārstīsies no aptuveni 1018 hektopaskāliem Dienvidkurzemes novadā līdz 1024 hektopaskāliem Alūksnes novadā.
