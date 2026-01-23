Valsts policijas mājas lapā "vp.gov.lv" katrs interesents var aplūkot, kādas ir policistu algas.
Pavisam sarakstā minēts 110 dažādu amatu, bet, piemēram, inspektoriem, vecākajiem inspektoriem un galvenajiem inspektoriem mēnešalgas bruto jeb uz papīra ir no 1375 līdz 2548 eiro.
Kāds ir jūsu viedoklis – vai Latvijas Valsts policijas darbinieku algas ir atbilstošas, lai viņi godprātīgi un kvalitatīvi veiktu savu darbu?
